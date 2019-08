Zatrzymanie dokumentów

Podczas wędkowania byłem świadkiem sytuacji, w której kontrola Społecznej Straży Rybackiej zakwestionowała u łowiącego obok wędkarza wymiar złowionych przez niego ryb. Została wezwana Policja, która „zaopiekowała się” tym wędkarzem. Cała interwencja przebiegła szybko i spokojnie, ale zaintrygował mnie jeden jej fragment, a mianowicie kontrolerzy SSR zatrzymali kartę wędkarską i zezwolenie ww. wędkarza, stwierdzając, że przekażą je do sądu koleżeńskiego w miejscowym kole. Czy mieli do tego uprawnienia? Zawsze wydawało mi się, że do zatrzymywania tych dokumentów ma prawo Państwowa Straż Rybacka, a nie jej społeczny odpowiednik. Co ma wspólnego sąd koleżeński z zatrzymaniem karty?

Kontrola dokumentów to jedno z fundamentalnych uprawnień większości służb. Nie ulega wątpliwości, że akurat bez tej sfery kontrolnej działalność jakiejkolwiek służby nie może się po prostu odbyć. Kontrola, o której mowa w ustawie o rybactwie śródlądowym, ma wymiar czysto formalny i sprowadza się, zgodnie z art. 23 pkt 1 tejże ustawy, do kontroli posiadania dokumentów uprawniających do amatorskiego połowu ryb u osób dokonujących takiego połowu. Stosownie do postanowień art. 7 ust. 1, za amatorski połów ryb uważa się pozyskiwanie ryb wędką lub kuszą, przy czym dopuszcza się, w miejscu i w czasie prowadzenia połowu ryb wędką, pozyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej.

Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu, zwany „kartą wędkarską”, a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa – posiadająca ponadto jego zezwolenie. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym, że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę. Z omawianego obowiązku są zwolnieni cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce, posiadający zezwolenie uprawnionego do rybactwa. Z obowiązku tego zwolnione są także osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach uprawnionej do rybactwa osoby fizycznej, jeżeli uzyskały od niej zezwolenie na połów w tych wodach. Reasumując, kontrola dokumentów, o której mowa w art. 23 ustawy o rybactwie śródlądowym, będzie oznaczała kontrolę posiadania karty wędkarskiej i ewentualnego zezwolenia uprawnionego do rybactwa.

Zacznijmy od tego, komu ustawa o rybactwie śródlądowym daje uprawnienia do kontroli omawianych dokumentów. Zgodnie z art. 23 pkt 1 tej ustawy – w czasie wykonywania czynności służbowych strażnik Państwowej Straży Rybackiej (dalej: „PSR”) jest uprawniony do kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu. Natomiast w myśl art. 25 ust. 1 – strażnikowi Społecznej Straży Rybackiej (dalej: „SSR”) przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 23 pkt 1. Nie ulega zatem wątpliwości, że zarówno strażnicy PSR, jak i SSR mogą kontrolować dokumenty uprawniające do połowu ryb.

Pozostaje zatem kwestia uprawnień do zatrzymania karty wędkarskiej i zezwolenia uprawnionego do rybactwa. Zgodnie z art. 23 pkt 4 lit. c) – w czasie wykonywania czynności służbowych strażnik PSR jest uprawniony do żądania wyjaśnień i wykonywania czynności niezbędnych do przeprowadzania kontroli, a w wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia – zatrzymywania za pokwitowaniem dokumentów uprawniających do połowu ryb, z tym że dokumenty te wraz z wnioskiem o ukaranie przekazuje się w terminie 7 dni do sądu. Z kolei art. 25

ust. 1 ustawy o rybactwie śródlądowym, określający uprawnienia strażników SSR, przewiduje, że mogą oni:

- kontrolować dokumenty uprawniające do połowu ryb;

- kontrolować ilość masy i gatunków odłowionych ryb, przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu oraz przedmiotów służących do ich połowu;

- zabezpieczać porzucone ryby i przedmioty służące do ich połowu w wypadku niemożności ustalenia ich posiadacza;

- odbierać za pokwitowaniem ryby i przedmioty służące do ich połowu, z tym że ryby należy przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa, a przedmioty zabezpieczyć.

Jak wynika z powyższego, w katalogu uprawnień strażników SSR brak jest uprawnienia do zatrzymywania omawianych dokumentów. Uprawnienia takowe mają natomiast strażnicy PSR, których ustawa obliguje do przekazania zatrzymanych dokumentów, wraz z wnioskiem o ukaranie, do sądu w terminie 7 dni od ich zatrzymania. W tym miejscu wypada się odnieść do drugiej części pytania Czytelnika, dotyczącej właśnie kwestii przekazania zatrzymanych dokumentów do sądu. Zakładam, że musiało tu dojść do nieporozumienia. Ustawa o rybactwie śródlądowym przewiduje przekazanie dokumentów do sądu powszechnego, który będzie prowadził postępowanie w sprawie o wykroczenie lub przestępstwo kłusownicze, a nie do sądu koleżeńskiego Polskiego Związku Wędkarskiego. Postępowanie przed sądami koleżeńskimi Polskiego Związku Wędkarskiego w sprawach należących do właściwości sądów koleżeńskich toczy się w oparciu o Statut PZW i według przepisów Regulaminu postępowania w sprawach przewinień członków oraz Instrukcji pracy sądów koleżeńskich i rzeczników dyscyplinarnych Polskiego Związku Wędkarskiego, zwanego dalej Regulaminem. Do zadań sądów koleżeńskich, zgodnie z treścią § 16 ust. 1 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, należy rozpatrywanie spraw o przewinienia członków PZW obwinionych o naruszenie obowiązków określonych w § 14 pkt 1–6 Statutu PZW, tj. obowiązków dotyczących przestrzegania statutu, regulaminów, uchwał, przepisów prawa powszechnie obowiązującego, przynależności do jednego koła PZW oraz innych zasad. Oczywiście kwestia popełnienia wykroczenia lub przestępstwa kłusowniczego może i powinna znaleźć swój finał przed sądem koleżeńskim, o ile rzecznik dyscyplinarny skieruje wniosek o ukaranie członka PZW. Nie zmienia to faktu, że sądy koleżeńskie nie mają nic wspólnego z analizowanymi tutaj uprawnieniami PSR wynikającymi z art. 23 pkt 4 lit. c) ustawy o rybactwie śródlądowym.

Tekst Cezary Szczepaniak