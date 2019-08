XXXVII Morskie Mistrzostwa Polski

W dniach 9–12 maja 2019 roku Darłowo było areną zmagań wędkarzy rywalizujących w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w łowieniu na przynęty sztuczne z dryfujących łodzi. Na starcie zameldowało się 96 zawodników z Polski i Niemiec, którzy łowili z pokładów następujących kutrów: „Złota Rybka”, „Pilot 55”, „Shannon”, „Henryk Sz”, „Sparky”, „Alisia”. Organizatorem zawodów był Okręg PZW Bydgoszcz.

Pomimo początkowych, niezbyt korzystnych, warunków atmosferycznych, okazało się, że możliwe było rozegranie wszystkich zaplanowanych tur. W piątek i sobotę panowały warunki, które preferowały pilkerowców. Było niemal bezwietrznie, tak więc skuteczniej łowili ci, którzy posyłali przynęty daleko od jednostek i aktywnie poszukiwali żerujących wątłuszy. Niedziela to już całkiem inne warunki panujące na morzu. Wzrosła siła wiatru, zwiększył się dryf, a to automatycznie preferuje tych wędkarzy, którzy bazują na przywieszkach lub też łowią z „dobiegaczem”. Tak zróżnicowana pogoda miała wpływ na ostateczne wyniki, a zwycięzcy musieli udowodnić, że potrafią wędkować w każdych warunkach.

Od pierwszego dnia na prowadzeniu zadomowił się Przemysław Wolak, reprezentujący Okręg PZW Koszalin, i to on – wygrywając dwie pierwsze tury, a w trzeciej zajmując drugą lokatę – ostatecznie zwyciężył.

Oto co nam powiedział: - Jestem najmłodszym mistrzem Polski w historii, co nie znaczy, że mam małe doświadczenie. Od wielu lat poznaję bałtyckie łowiska. Pływam zarówno małą łódką, jak i kutrami. Warunki podczas zawodów były trudne, a ja właśnie takie lubię. Moja technika polegała na maksymalnie dalekich wyrzutach i szukaniu ryb na różnych głębokościach. Używałem wędziska długości 345 cm, kołowrotka wielkości 3500, plecionki 0,17 mm i pilkerów 70–110 g. Najłowniejsze kolory to miód, turkus i żółto-pomarańczowy fluo. Tajemnicą nie jest, że uczyłem się od najlepszych i często pływałem z Mariuszem Getką, mam więc też satysfakcję z tego, że tytuł, po kilku latach przerwy, ponownie trafił do naszego Szczecinka.

Mistrzem Polski został Przemysław Wolak

Kolejne miejsca w rywalizacji zajęli:

2. Tomasz Kosiński – Okręg Mazowiecki PZW

3. Michał Puszkiewicz – Okręg PZW Bydgoszcz

4. Tomasz Rudomina – WKS Jedynka Jelenia Góra

5. Arkadiusz Czuchajewski – MKS Krokodyl Wrocław

6. Piotr Cegielski – Okręg PZW Gdańsk

W klasyfikacji drużynowej komisja sędziowska, pod przewodnictwem Józefa Janowskiego, ogłosiła ostatecznie następujące wyniki:

1. Okręg Mazowiecki PZW 1

2. Okręg Mazowiecki PZW 2

3. Okręg PZW Bydgoszcz

4. SKWM Dorsz Wrocław

5. WWKS Okręg PZW Toruń

6. Team Germany

Podczas trzech dni trwania mistrzostw wędkarze złowili 2409 ryb, co należy uznać za bardzo dobry wynik. Największą rybą zawodów był dorsz długości 70 cm.



Zdjęcia Waldemar Wśniewski

Tekst Mariusz Ge