Wynagradzanie strażników

Niedawno dyskutowałem z kolegami wędkarzami na temat wynagrodzeń strażników PSR. Jeden z kolegów, powołując się na znajomego w SSR, stwierdził, że także strażnicy SSR są wynagradzani za swoją pracę. Nie jest to regułą, ale podobno się zdarza. Ta informacja była dla mnie zaskakująca. Zawsze sądziłem, że z samej nazwy „społeczna” wynika, iż strażnicy pełnią swoje funkcje społecznie, czyli nie są za nią wynagradzani. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii.

W ustawie o rybactwie śródlądowym mamy wskazane dwie służby, których zadaniem jest kontrola przestrzegania przepisów zarówno tej ustawy, jak i przepisów wydanych na jej podstawie. Jedną służbą jest Państwowa Straż Rybacka, zaś drugą Społeczna Straż Rybacka. W zakresie pierwszej z wymienionych służb nie ma najmniejszej wątpliwości, że jej strażnicy są wynagradzani, zaś zasady tego wynagradzania zostały określone w odrębnych przepisach. Pozostaje kwestia ewentualnego wynagradzania strażników SSR. Aby odpowiedzieć na pytanie, czy możliwe jest wynagradzanie tych strażników, należy na wstępie prześledzić zasady tworzenia Społecznej Straży Rybackiej.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o rybactwie śródlądowym, rada powiatu, na wniosek starosty, może utworzyć Społeczną Straż Rybacką albo wyrazić zgodę na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez zainteresowane organizacje społeczne lub uprawnionych do rybactwa. Jak wynika z cytowanego przepisu, decydentem pozostaje rada powiatu, jednak krąg podmiotów mogących wnosić o powołanie do życia SSR jest bardzo szeroki. Pomijając starostę, mamy tutaj:

1) zainteresowane organizacje społeczne lub

2) uprawnionych do rybactwa.

Biorąc pod uwagę pytanie Czytelnika, skupię się tutaj na uprawnionych do rybactwa. W tym gronie mamy do czynienia z bardzo dużą różnorodnością podmiotów. Są to stowarzyszenia, w tym także Polski Związek Wędkarski, podmioty gospodarcze o różnej formie organizacyjno-prawnej czy wreszcie osoby fizyczne prowadzące lub nie działalność gospodarczą. Wszyscy oni mogą, za zgodą rady powiatu, utworzyć Społeczną Straż Rybacką. Wracając do wynagradzania strażników SSR, należy zwrócić uwagę na fakt, że o ile realne jest utworzenie SSR bez wynagradzania strażników, przez np. uprawnionego do rybactwa będącego stowarzyszeniem wędkarskim, którego członkowie będą po prostu strzec bez wynagrodzenia własnych wód, o tyle sytuacji takiej nie wyobrażam sobie w przypadku indywidualnego dzierżawcy czy też właściciela danej wody. Za nierealne należy uznać, że znajdą się ochotnicy, którzy za darmo będą strzec wód takiego indywidualnego właściciela wody, co nie zmienia faktu, że będąc uprawnionym do rybactwa, ma prawo do utworzenia Społecznej Straży Rybackiej. W tym zakresie wspomniany ma również prawo wynagradzać pracujących strażników na zasadach określonych w zawartej przez nich umowie. Oczywiście, posługując się tu przykładem indywidualnego właściciela wody, nie należy zapominać, że takie samo prawo do ustalenia wynagrodzenia przysługuje innym uprawnionym do rybactwa, w tym Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu, a także zainteresowanym organizacjom społecznym.

Odnosząc się do wspomnianego na wstępie słowa „społeczna”, należy zwrócić uwagę, że mówimy tu – co wynika z ustawy o rybactwie śródlądowym – o strażnikach Społecznej Straży Rybackiej, nie zaś „społecznych strażnikach”, co wykluczałoby teoretycznie ich wynagradzanie. Innymi słowy: żaden z przepisów nie zakazuje wynagradzania strażników Społecznej Straży Rybackiej, na podstawie umów zawieranych pomiędzy uprawnionymi do rybactwa a strażnikami, ani też żaden z przepisów nie wskazuje na ochotniczy (w domyśle non profit) charakter działania tej straży. Gdyby intencją ustawodawcy było działanie strażników bez wynagrodzenia, to w ustawie byłaby mowa o Ochotniczej Straży Rybackiej nie zaś Społecznej Straży Rybackiej.

Analiza treści art. 24 ust. 1 ustawy o rybactwie śródlądowym prowadzi raczej do wniosku, że intencją ustawodawcy jest powoływanie do życia profesjonalnej i zawodowej służby. Społeczny jest nie jej charakter, lecz mandat do jej tworzenia, gdyż każda zainteresowana organizacja społeczna oraz każdy uprawniony do rybactwa może powołać swoją Społeczną Straż Rybacką na terenie powiatu, o ile uzyska zgodę rady powiatu. Oczywiście Czytelnik słusznie zauważa, że słowo „społeczna” kojarzy się nam najczęściej z podejmowaniem działalności o charakterze społecznym, np. przez organizacje pozarządowe czy też stowarzyszenia. Jej istotę w takim przypadku stanowi działanie non profit, co w uproszczeniu oznacza, że osoby w nią zaangażowane nie otrzymują wynagrodzenia. Niemniej jednak, w świetle przytoczonego przepisu art. 24 ust. 1 ustawy o rybactwie śródlądowym, brak jest podstaw do uznania, aby strażnicy SSR byli pozbawieni możliwości pobierania wynagrodzenia za swoją pracę.

Podsumowując, Społeczna Straż Rybacka może być służbą zawodową, czego konsekwencją będzie wynagradzanie strażników przez organizacje społeczne lub uprawnionych do rybactwa. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby działalność SSR opierała się także na strażnikach niepobierających wynagrodzenia za swoją pracę.



Tekst Cezary Szczepaniak