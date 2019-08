Wielkie ryby z Le Val Dore - Liga Polonusów

Witam wszystkich Czytelników „Wiadomości Wędkarskich”. Mam na imię Maciej. Dzisiaj opowiem o łowisku komercyjnym we Francji, nad które wybrałem się z moim kolegą po kiju Patrykiem Baranowskim. Łowisko Le Val Dore składa się z 5 stawów i 34 stanowisk. To typowa komercyjna woda zarybiona dużymi karpiami, sumami, amurami i jesiotrami. Można złowić tutaj też pięknego węgorza, szczupaka i lina.

Startujemy w południe, a przed sobą mamy tydzień łowienia. Tygodniowa licencja na wędkowanie (krótszych kupić nie można) kosztuje 215 euro. Jest możliwość podciągnięcia prądu do stanowiska, wykupienia sobie posiłków w pobliskiej restauracji i korzystania z prysznica. W biurze ośrodka jest sklep wędkarski, w którym można kupić niezbędne artykuły wędkarskie od haczyka po namiot. Średnio na łowisku jest około 70 wędkarzy. Nad wodę nie warto jechać w ciemno, rezerwację należy zrobić dużo wcześniej. W Internecie można obserwować, które swimy (miejscówki) dają ryby i właśnie je rezerwować.

Jeśli chodzi o sprzęt, to należy się przygotować na ekstremalne łowy. W grę wchodzi łowienie bardzo dużych karpi i sumów. Używane przez nas żyłki 0,35 i 0,45 mm zostały porwane przez bardzo duże ryby. Na karpia stosuje się zestawy samozacinające z bezpiecznym klipsem, w razie wejścia ryby w zaczepy. Na łowisku Le Val Dore obowiązuje zakaz stosowania plecionek i haków z zadziorami. Jedynym wyjątkiem jest zestaw sumowy z żywą rybką. W tym przypadku można zastosować dwa pojedyncze haki – jeden bez zadziora i jeden z zadziorem. Problemem jest złowienie niewielkich ryb na przynęty. Ich po prostu tutaj nie ma. Zostały wyjedzone przez sumy i jesiotry. Na szczęście w sklepie znajdującym się na terenie łowiska można kupić żywe pstrągi. Właśnie takiego pstrąga na swój zestaw założył mój kolega Patryk.

Dużo większe ryby rwały nam zestawy. Stosowane tu żyłki 0,50 mm to żadna przesada. Na zdjęciach Patryk Baranowski



Żywca przed północą połknął ogromny jesiotr. Była to największa ryba naszego turnusu i jednocześnie rekord łowiska w tym gatunku. Jesiotr ważył 36 kg, a jego długość przekraczała 2 metry! Wiadomość o złowieniu okazu błyskawicznie rozeszła się wśród wędkarzy i na nasze stanowisko zbiegli się łowiący obok Anglicy. Gratulowali, robili zdjęcia, pomagali w ważeniu ryby, a ich pierwszą reakcją był okrzyk – ,,Oh My God. It`s Shark”. Nigdy nie widzieli tak dużej ryby.

Podczas naszego turnusu złowiliśmy jeszcze kilkanaście okazowych ryb (jesiotry i karpie) w przedziale wagowym między 8,5 a 22 kg. Łowiliśmy na kulki proteinowe, które podawaliśmy w woreczku PVA z zanętą. Zestawy wywoziliśmy zdalnie sterowaną łódką zanętową. Wiele ryb nam się spinało lub brutalnie zrywało zestawy w zaczepach. Uzgodniliśmy z Patrykiem, że nad łowisko Le Val Dore wracamy już we wrześniu uzbrojeni w dużo mocniejszy sprzęt.

Maciej Mamczak z jednym z okazałych jesiotrów

Na koniec krótkie spostrzeżenie dotyczące zachowań wędkarzy. Anglicy codziennie spotykają się na śniadaniu lub kolacji i wymieniają się informacjami, co złowili oraz jak i na co, żeby złowić ich jeszcze więcej. Nie mają przed innymi wędkarzami żadnych tajemnic. Chciałbym, żeby ten zwyczaj zagościł nad polskimi łowiskami. Właśnie takie postępowanie pozwala wędkarzom z Wysp osiągać znakomite wyniki i wzbudza szacunek wśród innych nacji.

Pozdrawiamy wszystkich wędkarzy i życzymy połamania kija na łowisku Le Val Dore.



Maciej Mamczak & Patryk Baranowski

Oprac. Piotr Berger