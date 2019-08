Tu zwycięzcami są wszyscy

Po raz piąty Okręg PZW w Gdańsku był organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Wędkarskich, która miała miejsce w dniach 9–12 maja br. Bazą zawodów był ośrodek w Świbnie, wypoczynkowej miejscowości położonej na Wyspie Sobieszewskiej.

Na starcie stawiło się 67 młodych zawodniczek i zawodników reprezentujących indywidualnie i drużynowo (drużyna składa się z 3 zawodników) kilkanaście okręgów i kół naszego Związku. Organizacja takiej imprezy to ogrom pracy, bo należy pamiętać, że młodym ludziom towarzyszą opiekunowie, trenerzy i sędziowie, więc zakwaterować i wyżywić należy około 150 osób. Należy też zadbać o pozyskanie sponsorów, bo bez nich nie można dzisiaj wyobrazić sobie zawodów.

Olimpiada trwa cztery dni, z czego dwa są wypełnione konkurencjami i zajęciami. Zawodnicy są klasyfikowani indywidualnie i drużynowo w trzech kategoriach wiekowych: do lat 12, 14 i 16. Pierwszą konkurencją były piątkowe zawody spławikowe, następnego dnia odbył się trójbój spinningowy i test sprawnościowy, a po południu młodzi olimpijczycy mogli wykazać się wiedzą teoretyczną rozwiązując test ekologiczno-wędkarski. Wędkarska olimpiada to jednak – zdaniem uczestników – przede wszystkim miejsce, gdzie można poznać nowych kolegów i przyjaciół. Wielu startujących to „weterani”, którzy byli już na kilku, a nawet kilkunastu olimpiadach. Są i tacy, którzy startują po raz pierwszy. Ważne jest jednak to, że zarówno pierwsi, jak i drudzy bardzo sobie konwencję zmagań chwalą i ważniejszy od zdobytych laurów jest dla nich uczestnictwo w imprezie.

Młodzież PZW dziękuje Pani Aleksandrze Dulkiewicz, prezydent miasta Gdańska za roztoczenie nad imprezą honorowego patronatu. Dziękuje też sponsorom olimpiady, czyli firmom: Colmic, Gomar, imprezy wędkarskie.pl, Lechpol, Match Pro, Mikado, Niwa, Piscari.



Specjalne podziękowania dla prezesa ZG PZW Teodora Rudnika za obecność na uroczystym zakończeniu i wręczanie nagród najlepszym olimpijczykom.

Tekst i zdjęcia Krzysztof Szymański