Sum spod burty

Przyszedł moment, w którym w okręgu mazowieckim (gdzie łowię najczęściej z racji miejsca zamieszkania) zakazano trollingu. Szczerze mówiąc, mnie to ani ziębi, ani grzeje, bowiem jak dotychczas nie udało mi się czerpać większej przyjemności z ciągania woblera za rufą pontonu, choć zawsze podkreślam olbrzymią skuteczność tej metody i fakt, iż tu też trzeba się napracować. Jednak to nie moja bajka, choć pewnie dlatego, że po prostu nie potrafię. Jeden z kolegów (pozdrawiam, Arkadiuszu!) napisał na Facebooku bardzo mądre słowa: „To nie metody zabijają ryby, tylko ludzie”. I pod tym podpisuję się obiema rękoma, a nawet nogami. Ale stało się i liczba trollingujących za sumem jednostek na „moim” odcinku Wisły znacznie zmalała.

Pewnego dnia na wodzie spotkałem Pawła, z którym co roku bajerujemy się trochę na targach „Rybomania”. Kolega postanowił polować na sumy z woblerem, jednak w moich oczach była to metoda posklejana z dwóch innych – spinningu i trollingu. Skoro nie można trollingować, Paweł łowił z rzutu, jednak obławiał miejsca, w których aż prosi się puszczenie woblera za rufą, a obstukiwanie dna gumą jest bardzo trudne. Cumował przy głębokich burtach, z dużą ilością powalonych drzew, z wymytymi jamami i wodą grubą na 4–5 m, po czym stojąc na kotwicy, wpuszczał pod zawady głęboko schodzące, sumowe woblery. Prowadził je w miejscach, do których spinningista łowiący gumami nie miałby szansy dotrzeć – chyba że dowaliłby 70 g ołowiu do gumy.

Na efekty nie trzeba było długo czekać. Paweł darł się wniebogłosy, bowiem sam na niewielkim pontonie nie mógł poradzić sobie z rybą, która zaparkowała w zaczepie. Akurat pływałem z Radkiem Witólskim, którego również znacie z artykułów publikowanych na łamach „WW”. Przeskoczyłem na ponton Pawła i udało nam się opłynąć zaczep, pod którym siedział wąsaty, i jakoś wyrwaliśmy go z plątaniny pni i korzeni. Po kilku minutach powolutku doprowadziłem Pawłowe pływadełko do piaszczystej łachy, a Radziu dzielnie capnął suma za szczękę. Efekt sposobu na letniego suma, który Paweł zastosował na Wiśle, możecie podziwiać na zdjęciu. Działa!

Tekst i zdjęcia Kamil „Łysy Wąż” Walicki