Sposób na letnie bezrybie

Upalne, letnie miesiące nie sprzyjają dobrym połowom blisko brzegu. Woda w litoralu zaczyna przypominać zupę, jest nagrzana i pozbawiona tlenu. Ryby uciekają w dalsze i przeważnie głębsze strefy akwenów, gdzie chłodniejsze o kilka stopni i bogatsze w tlen środowisko daje im siłę do aktywnego żerowania.

Każdy, komu w upały odechciewało się wszystkiego, zrozumie to bez problemu. Na ratunek wtedy przychodzi odległościówka i feeder, które w warunkach wakacyjnego bezrybia potrafią zdziałać cuda. Zaletą takiego wędkowania jest nie tylko to, że ryby w ogóle biorą, ale z dala od brzegu są mniej spłoszone, a brania pewniejsze. Jednak coś za coś. Precyzyjne i skuteczne wędkowanie tymi metodami nie należy do najprostszych, a o sukcesie często stanowi wiele czynników.

Miłym dla oka przyłowem będzie również linek

Spokojny hol leszcza

