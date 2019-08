Spławikowe Grand Prix Polski na półmetku

Tegoroczna rywalizacja najlepszych polskich spławikowców trwa. Po pierwszej potyczce, do której doszło pod koniec kwietnia na Kanale Bydgoskim w okolicach Nakła, drugą zaplanowano w dniach 17–19 maja na zbiorniku Szymanowice. To ciekawe i rybne łowisko od kilku lat wpisało się na stałe do kalendarza sportowych rozgrywek na najwyższym szczeblu.

GPP o Puchar Sensasa, zbiornik Szymanowice, ZO PZW Tarnobrzeg

Nietypowa, jak na tę porę roku, pogoda, głównie szybki wzrost temperatury po okresie chłodu spowodował odejście ryb na tarło. Nie pozostało to bez wpływu na wyniki – gdy w niektórych sektorach (zwłaszcza skrajnych) wyniki nie odbiegały od tych, które uzyskiwano tu wcześniej, w innych wędkarze walczyli o każdy punkt. W sektorach seniorów zdarzyły się nawet zerowe wyniki, co na tym łowisku jest wydarzeniem bez precedensu.

Po podsumowaniu wyników okazało, że w kategorii seniorów pierwsze miejsce zajął młody, lecz już bardzo doświadczony zawodnik, Maciej Białdyga, który miał na swoim koncie 2 punkty sektorowe (WKS Boland Rzeszów). Wyprzedził on wagą ryb Artura Kulkę (Team Sensas), na trzecim miejscu uplasował się inny przedstawiciel młodego pokolenia, Mirosław Mirowski (Team Sensas II Tarnobrzeg) – 4 punkty sektorowe.

W kategorii kobiet, z 6 punktami sektorowymi na koncie, zwyciężyła Ewelina Bartosiewicz (Team Sensas), na drugim uplasowała się Patrycja Pawlikowska-Bobrowska (7 punktów sektorowych, klub Team Górek Gliny), trzecie miejsce zajęła, ustępując Patrycji jedynie niższą wagą ryb, Emilia Kondrusik z KWS Tilapia Konin.

W kategorii młodzieży U25 najlepszym zawodnikiem okazał się Bartłomiej Sobolewski z WKS Boland Rzeszów (2 punkty sektorowe, Bartłomiej mógł się także pochwalić najwyższą wagą ryb złowionych w jednej turze – 14 335 g). Drugie miejsce zajął Marcin Wacha z Team Górek Gliny (4 punkty sektorowe), trzecie Mikołaj Geisler z Robinson Team (6 punktów sektorowych).

W klasyfikacji drużynowej wygrał Team Górek Elbląg (31 punktów), za nim, tracąc jedynie dwa punkty do zwycięzcy, uplasował się Team Sensas, trzecie miejsce zajęła drużyna WKS Boland Rzeszów (42 punkty).

Zwycięzcy GPP o Puchar Sensasa w kat. juniorów

GPP o Puchar Trapera, kanały Martwej Wisły, ZO PZW Gdańsk

W dniach 7–9 czerwca rozegrano trzecie rozgrywki w ramach Grand Prix Polski. Wstępnie zaplanowano je na ujściowym przekopie Wisły w Szewcach i Drewnicy, ale powodziowa woda pokrzyżowała plany i organizatorzy musieli przenieść zawody na kanały Martwej Wisły: Śledziowy oraz Piaskowy.

Aby osiągnąć dobry wynik na tych łowiskach, potrzeba nie tylko wysokich umiejętności technicznych, ale także przemyślanej taktyki i umiejętności błyskawicznego przestawiania się na inny styl łowienia. W zależności od rozwoju sytuacji nadzieję na dobry połów mogła dać technika skróconego zestawu, pełnego zestawu, a także łowienie szybkościowe i matchówka. Łowiono głównie krąpie, płocie, okonie i ukleje, sporadycznie leszcze.

W klasyfikacji seniorów 3 punkty sektorowe dały zwycięstwo Arturowi Lewandrowskiemu (Okręg PZW w Bydgoszczy). Drugie miejsce, także z 3 punktami, ale niższą wagą ryb, zajął Wiktor Walczak (Traper Siedlce). Na trzecim miejscu, z 4 punktami sektorowymi, uplasował się Kamil Dzikiewicz (Robinson Team). Zawodnik ten mógł się także pochwalić najwyższą wagą ryb złowionych w jednej turze – 6890 g.

Trzy punkty sektorowe pozwoliły także Kamili Juście-Kowalskiej wygrać w kategorii kobiet. Drugie miejsce zajęła Joanna Drgas z drużyny Mivardi Team Samol (6 punktów sektorowych), trzecie, z niższą wagą, zajęła Emilia Kondrusik z KWS Tilapia Konin.

W kategorii młodzieży U25 najlepszym zawodnikiem okazał się Mikołaj Geisler z Robinson Team (3 punkty sektorowe). Drugie miejsce zajął Bartosz Krzyżak z Team Sensas (4 pkt.), trzecie Bartłomiej Okoń z Team Sensas II Tarnobrzeg (5 pkt.)

Opr. Józef Wróblewski