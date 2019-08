Spławikowe Grand Prix Polski

W dniach 26–28 kwietnia 2019 roku Okręg PZW w Bydgoszczy zorganizował pierwsze w tym sezonie zawody z cyklu Grand Prix Polski o „Puchar Fiume” pod patronatem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Łowiskiem był Kanał Bydgoski w Występie, niedaleko Nakła nad Notecią.

Kanał jest znany z płoci, leszczy, linów, łowi się też karasie, karpie, okonie, ukleje, a także jazie. Zawodników, którzy przyjechali wcześniej, by rozpoznać łowisko, przywitał niezwyczajny o tej porze upał, którego efektem były słabe brania. Wędkarze łowili pojedyncze płocie, okonie, a przyłowem były leszcze, ważące nawet do 2 kg. W piątek, w czasie oficjalnego treningu, temperatura jeszcze wzrosła, a płoć niemal zniknęła z łowiska. To jednak nie był koniec anomalii pogodowych – z dnia na dzień, z piątku na sobotę, temperatura spadła o ponad 10 stopni C, co nie pozostało bez wpływu na wyniki. Zawodnicy zmuszeni byli polować na pojedyncze duże ryby, wspomniane leszcze oraz liny, które uaktywniły się wraz z ochłodzeniem. Tam, gdzie nie było szans na duże ryby, wędkarze sięgali po uklejówki. W niektórych sektorach ta taktyka pozwalała na sięgnięcie po dobre miejsce w klasyfikacji.

W klasyfikacji drużynowej pierwsze miejsce zajął Robinson Team, drugie Traper Siedlce, a trzecie przypadło WKS Boland Rzeszów.

Klasyfikacja indywidualna

Kobiety:

1. Anna Roguska-Jurek (Robinson Team)

2. Magdalena Jasińska (Colmic-Poland Fishing Mazowsze)

3. Kamila Justa-Kowalska (Traper Siedlce)

Młodzież U25:

1. Mikołaj Geisler (Robinson Team)

2. Bartłomiej Sobolewski (Boland Rzeszów)

3. Bartosz Krzyżak (Team Sensas)

Seniorzy:

1. Ariel Górny (PZW Okręg w Poznaniu – Leszcz)

2. Grzegorz Mazurczak (Traper Siedlce)

3. Robert Bednarski (Team Sensas)

Najlepszy wynik w jednej turze osiągnął Mateusz Turek (kategoria młodzież) – 11 835 g.

zdjęcia Józef Różewski

Opr. Józef Wróblewski