Skusić grudniowego szczupaka

Wyobraźcie sobie gęstą jak olej, zimną, grudniową wodę i stacjonującego w niej opasłego i zamroczonego zimową aurą szczupaka. Jego metabolizm zwolnił obroty, tak samo jak jego wodne otoczenie. O tej porze roku każde wodne żyjątko i każda ryba oszczędza swoją energię.

Teraz pobranie jakiegokolwiek pokarmu wiąże się z prostym przeliczeniem – ruch związany ze zdobyciem pożywnego kąska nie może być przyczyną spalenia większej liczby kalorii niż ilość energii, którą drapieżnik ma szansę przyjąć po udanym ataku.

Aktywny spinningista

Jeśli myślicie, że powyższa zasada dotyczy również wędkarza, to się grubo mylicie. W zeszłym sezonie, w grudniu, wybrałem się ze znajomymi nad bardzo duże i płytkie jezioro. Woda w najgłębszych miejscach nie przekraczała metra. Skłonienie szczupaków do ataku na moje przynęty zajęło mi bardzo dużo czasu i pochłonęło masę energii. Weźcie jednak pod uwagę, jak ułatwione miałem zadanie. Nie musiałem zastanawiać się, na jakich głębokościach szczupaki stacjonują. Wszystkie, z braku wyboru, stały na bardzo płytkiej wodzie.

Głęboko czy płytko?

Późną jesienią w akwenach z głębszą wodą, w okolice trzcinowisk lub na płytkie blaty z obumierającą roślinnością drapieżniki ściągają za żerującymi w tych miejscach rybami, będącymi ich naturalnym pokarmem. Zdarza się, że zarówno białoryb, jak i drapieżniki opuszczają płycizny dopiero wtedy, gdy powierzchnię wody skuwa pierwszy lód. Z zasady wędkarze szukają drapieżników na głębokiej wodzie, ponieważ utarło się, że powinny przebywać w okolicach zimowisk białorybu.

Nie jest to błąd. W takich miejscach zazwyczaj przebywają szczupaki, sandacze i okonie. Nie zawsze są jednak aktywne i nie zawsze są jedynymi przedstawicielami swoich gatunków w obławianej wodzie. Może się zdarzyć, że zmarnujecie czas, biczując takie miejsca, zamiast poszukać aktywnych drapieżników właśnie na płyciznach.

Jak to się je?

„Skonsumowanie” przez wędkarza płytkiej wody jesienią nie jest prostym zadaniem. Gdy ryby są aktywne, można złowić szczupaka na każdą prawie przynętę o dowolnej pracy. Drapieżnik poradzi sobie z atakiem lub atak powtórzy. Jeśli przynęta go zainteresuje, będzie płynął za nią kilkanaście metrów i „walnie” w nią w odpowiednim dla niego momencie. Gdy jego metabolizm zwolni, nie będzie już tak wyrywny. Nie będzie pływał za przynętą i nie poświęci jej aż tak wiele czasu. Łowiąc w zeszłym roku ze znajomymi w płytkim łowisku, wszyscy wiedzieliśmy, że woda jest wręcz naszpikowana szczupakami. Nie trafiliśmy jednak w czas żerowania i skuszenie drapieżników do brania przekładało się w pierwszej kolejności na ilość oddanych rzutów.

Przynęta gwoździem programu

Widząc łowisko z płytką wodą, którego dno jest pokryte obumierającą gęstą roślinnością, każdemu spinningiście na myśl przychodzą od razu jerki. W tym przypadku nie sprawdziły się jerki. Oczywiście nie wolno ich całkowicie wykreślić z menu późnojesiennych szczupaków. Jestem pewny, że jeśli przyjdzie moment ich żerowania, będą w nie walić jak złe. W grudniu okresy intensywnego żerowania szczupaków nie są wcale tak częste, jak mogłoby nam się wydawać, tym bardziej jeśli nastawiamy się na duże szczupaki. W zimnej i gęstej jak ołów wodzie wszystko dzieje się w zwolnionym tempie.

Wolno, ale aktywnie

Gdy odłożyłem na bok ciężkie wędzisko do casta i schowałem pudło z jerkami, sięgnąłem po jaskółki. Doświadczenie podpowiadało mi, jakiej przynęty szukać, ale ponieważ miałem na rozszyfrowanie poczynań szczupaków z płycizny jeszcze jeden dzień, stwierdziłem, że przejrzę mój asortyment przynęt dokładniej i sprawdzę, co działa w takiej sytuacji, a co jest całkowicie bezużyteczne.

Jaskółki również nie zachęciły do brania żadnego szczupaka. Ostatnią szansą były rippery i kopyta. Przeanalizujmy jeszcze raz warunki panujące na łowisku – głębokość wynosiła około metra. Roślinność wodna zajmowała średnio 1/3 wolnej przestrzeni. Guma musiałaby opadać bardzo wolno, ale jeśli nie sprawdziły się lekko obciążone jaskółki, prawdopodobnie powinna intensywnie pracować, aby zwrócić na siebie uwagę pogrążonych w letargu szczupaków.

Znowu przedłużony opad!

Byłem pewny, że sprawdzi się w tych warunkach ripper Mann’sa 4 cale. Nic z tego. Gumę założyłem na hak 1,5 g (obszczypałem kombinerkami główki o masie 3 g). Niestety, Mann’s nie chciał pracować podczas opadu i w tej fazie prezentacji przynęty przypominał raczej jaskółkę. Strzałem w dziesiątkę okazał się Cannibal 13,5 cm (szkoda, że nie miałem większych!). Guma pracowała pod minimalnym obciążeniem i natychmiast otworzyła wodę!

W takich warunkach przynętę można prowadzić na dwa sposoby: albo ruchem jednostajnym, albo na podciąganego. Wolę tę drugą metodę. Gumę podciągam szczytówką wędziska, a opad przedłużam ruchem szczytówki do góry (opisywałem tę metodę szerzej w poprzednim wydaniu „WW”).

Niestety, moje szczęście nie trwało długo. Cannibala miałem przy sobie tylko jednego i piąty z kolei zacięty szczupak rozerwał przynętę na strzępy. Straciłem czas na szukanie kolejnej przynęty doskonałej (w tych warunkach). Po sprawdzeniu pracy kilkunastu gum, na lekkim obciążeniu zapracował mi Shaker w rozmiarze 4 cale. Całe szczęście, że w pudełku miałem aż 3 sztuki. Nie wiem, czy kolor miał tu jakieś większe znaczenie, ale obie skuteczne przynęty były w kolorach naturalnych.

Kluczem jest wędzisko

Zawsze uważałem, że podczas łowienia szczupaków w wodzie pozbawionej zaczepów i przeszkód, od których rybę trzeba odciągać, rodzaj wędziska ma niewielkie znaczenie. Myliłem się. W tych trudnych warunkach połowiłem tylko dlatego, że nie mam typowego wędziska dedykowanego do łowienia szczupaków. Typowym wędziskiem do połowu szczupaków, długości 240 cm i c.w. 10–30 g, łowił mój kolega z łodzi. Drugiego dnia zmagań na płytkiej wodzie złowiłem 10 szczupaków, a on tylko jednego. Podzieliłem się z nim swoimi spostrzeżeniami i dałem jedną z łownych gum. Nic to nie pomogło. Kolega nie widział brań.

Nie mógł ich widzieć. Ja łowiłem wklejanką Fishmaker 240 cm do 21 g wyrzutu. Wędzisko jest dedykowane do łowienia sandaczy, ale świetnie sprawdza się również podczas łowienia okoni i szczupaków. Co ciekawe, choć Fishmaker jest wyjątkowo czuły, w tym przypadku brania objawiały się jako niezwykle delikatne i prawie niezauważalne drgnięcia szczytówki.

Do łowienia w ten sposób możecie wykorzystać również każdą inną czułą wklejankę. Bardzo chciałbym zobaczyć pod wodą, jak w takich warunkach wygląda branie szczupaka. Trochę sobie to wyobrażam i jeśli uważnie przeczytaliście i przeanalizowaliście powyższy tekst, też powinniście sobie to wyobrazić.

Nie tylko statystyka

To prawda, że jeśli oddamy więcej rzutów niż inni, to mamy większą możliwość złowienia ryby. Po prostu jest większa szansa, że podamy przynętę w bliskiej okolicy szczupaczej paszczy. Na przedzimiu ryba chętniej zaatakuje przynętę, do której nie będzie musiała się specjalnie ruszać z miejsca. Proste, prawda? Zostaje tylko jeszcze dobrać odpowiednią przynętę i wędzisko, które zasygnalizuje nam najdelikatniejsze branie.



Tekst i zdjęcia Sebastian Kowalczyk