Rybna Fiesta w Szczecinku

Władze Szczecinka i powiatu szczecineckiego od lat wkładają wiele energii i środków w sukcesywne budowanie szczególnej pozycji regionu na turystycznej mapie Polski jako miejsca przyjaznego wędkarzom i turystyce wędkarskiej. Z pewnością kolejna inicjatywa, czyli Rybna Fiesta, pozwoli jeszcze bardziej ją ugruntować.

W dniach 15 i 16 czerwca, w parku rekreacyjnym wokół muszli koncertowej na terenach nad jeziorem Trzesiecko, odbyła się pierwsza edycja Fiesty. Pomysł zrodził się w głowie naszego kolegi redakcyjnego, wielokrotnego mistrza Polski i Europy w wędkarstwie morskim, który na co dzień pełni obowiązki prezesa Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. W zamierzeniach ma to być cykliczne wydarzenie, którego celem jest rozwijanie zainteresowanie regionem wśród turystów, popularyzacja wiedzy i świadomości ekologicznej, propagowanie żywności ekologicznej oraz lokalnych produktów.

Po serwowaną przez burmistrza Daniela Raka smażoną sieję i sielawę ustawił się tłum

Pani Patrycja (na zdjęciu z lewej) właśnie zdała egzamin na kartę wędkarską na stoisku ZO PZW w Koszalinie

Program imprezy wypełniony był po brzegi wieloma atrakcjami, dla ducha, ale i dla ciała. W sobotę smażoną sieję i wędzoną sielawę serwował gościom Fiesty burmistrz miasta Daniel Rak, a w niedzielę królowała zupa rybna według przepisu szefa kuchni Łukasza Szymańskiego. Do pomocy w wydawaniu posiłku stanął starosta Krzysztof Lis. Wspomnijmy jeszcze, że swoje umiejętności prezentował gościom Fiesty szef kuchni Jakub Wolski (znany z programu tv „Hell’s Kitchen”). Był konkurs jedzenia na czas ogromnych, ważących około kilograma fishburgerów, a także konkurs, w którym trzeba było zjeść kanapkę z kiszonym śledziem. Każdy, kto zetknął się z tym skandynawskim przysmakiem wie, jakie to było wyzwanie.

Pierwsze kroki z wędką, tym razem ryby były sztuczne a łowiskiem była fontanna, ale kto wie, może z tych dzieci wyrosną w przyszłości wędkarze

Sebastian Staśkiewicz prowadził z dziećmi bardzo ciekawe zajęcia ekologiczne

Szef Jakub Wolski prezentuje kanapkę z kiszonym śledziem. Zjeść taką to nie lada wyzwanie…

Bardzo mocno widoczny był w czasie Fiesty akcent wędkarski. Były to, między innymi, działania Fundacji „Ratuj Ryby” i jej szefa Sebastiana Staśkiewicza, który prowadził bardzo ciekawe warsztaty ekologiczne dla dzieci oraz edukacyjne rejsy statkiem spacerowym po jeziorze Trzesiecko. W ten nurt wpisywały się także dni otwarte Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior. Podczas Fiesty dyżurowali działacze ZO PZW w Koszalinie, którzy zapraszali wszystkich chętnych do zdania egzaminu na kartę wędkarską. Pomysł trafił w dziesiątkę! Chęć przystąpienia do egzaminu wyraziło około 50 osób, głównie dzieci i młodzież. Natomiast reprezentacja „WW” prowadziła na swoim stoisku „wędkarski punkt konsultacyjny”. Toczyliśmy niekończące się rozmowy na różne wędkarskie tematy, od spraw związanych z wyposażeniem, budową zestawów, zanęty i przynęty aż po wędkarskie metody. Gościliśmy kilkulatków i stare, wędkarskie wygi. Wszystkim chętnym rozdawaliśmy także podręcznik dla początkujących „Wędkarska Szkółka Batmana”, wydane przez naszą redakcję wraz z komisją ds dzieci i młodzieży ZG PZW. Podręcznik był gratis, ponieważ pewna ich pula została zakupiona przez Samorządową Agencję Promocji i Kultury na potrzeby różnych akcji związanych z popularyzacją wędkarstwa wśród dzieci i młodzieży w regionie.

Organizatorzy już zapowiedzieli, że w przyszłym odbędzie się kolejna Rybna Fiesta. Warto już teraz wpisać sobie ją do kalendarza.

Józef „Batman” Wróblewski