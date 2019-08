Rippery na rzeczne łowy

Nie lubię pisać o sprzęcie. Mamy już tylu specjalistów i „specjalistów” od doradzania i „doradzania”, że 90% tekstów (zwłaszcza w Internecie) dotyczy doboru odpowiedniej wędki, kołowrotka czy przynęty i jesteśmy wręcz zasypywani mniej lub bardziej istotnymi bajkami (często przez ludzi, którzy naprawdę o wędkowaniu mają pojęcie liche, bo łowiąc od 6 czy 7 lat, trudno mieć na tyle własnego doświadczenia, żeby móc wiarygodnie dzielić się nim z innymi). A po drugie i najważniejsze – nie sprzęt łowi ryby.

Najpierw powinniśmy nauczyć się czytać wodę, choć trochę poznać zwyczaje ryb, dowiedzieć się czegoś o ich biologii, nabrać szacunku do przyrody, spędzić trochę czasu nad wodą, a dopiero potem usprawniać swoje wędkowanie doborem odpowiedniego sprzętu, który – owszem – ułatwia złowienie ryby i na pewno uprzyjemnia samo wędkowanie, ale nawet najpiękniejsza przynęta wyrzucona najlepszą wędką nie złowi ryby, jeśli nie będziemy wiedzieli, gdzie ją zarzucić. Czasem więc muszę skrobnąć kilka słów o samych wędkach czy przynętach, bo to mimo wszystko nieodzowny element naszej pasji i choć wiedza sprzętowa nie zastąpi lat spędzonych nad wodą, to jednak przybliża nas do sukcesu.

Smukła guma z niewielkim ogonkiem to idealna przynęta na miejsca z szybkim uciągiem wody

Rzeczny klasyk: smukły kształt i niezbyt szeroki ogon, czyli wąska, ale wyraźna praca ogonowa

Boleniowy przyłów na sandaczową gumę. Jak widać, ryby nie znają się na przeznaczeniu gum i biorą na to, co im akurat podpasuje

