Przynęty sztuczne w metodzie spławikowej

Po zmianach w RAPR nurtuje mnie pytanie o możliwość stosowania przynęt sztucznych w metodzie spławikowej. Pierwszą sprawą jest stosowanie mormyszki. Chodzi mi oczywiście o jej zastosowanie inne niż w metodzie podlodowej, tj. gdy nie ma lodu i łowimy z brzegu czy też z łodzi. Drugą sprawą jest stosowanie w metodzie spławikowej przynęt sztucznych imitujących przynęty naturalne, np. ochotki, czerwone i białe robaki, ziarna zbóż itp. Dotyczyć to będzie także barwionych i aromatyzowanych kulek styropianu, o których skuteczności czytałem kiedyś w artykule w wędkarskim miesięczniku.

Obie kwestie będące przedmiotem zainteresowania Czytelnika należy analizować w kontekście przepisów rozporządzenia w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie oraz Regulaminu amatorskiego połowu ryb PZW.

Zgodnie z § 2 ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia, amatorski połów ryb wędką uprawia się za pomocą wędziska o długości co najmniej 30 cm, z przymocowaną do niego linką zakończoną:

a) jednym haczykiem z przynętą albo

b) nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą imitującą owada lub jego stadia rozwojowe, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo

c) sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż trzy haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm.

Z kolei amatorski połów ryb wędką pod lodem uprawia się za pomocą wędziska o długości co najmniej 30 cm, z przymocowaną do niego linką zakończoną:

1) jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm;

2) sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm.

Rozporządzenie wprowadza (z wyjątkiem metody podlodowej wskazanej wprost) podział metod wędkowania na spławikowo-gruntową (a), muchową (b) oraz spinningową (c). Wprawdzie ww. rozporządzenie nie definiuje pojęć przynęty sztucznej i naturalnej, ale w mojej ocenie poza sporem pozostaje, że mormyszka (o ile na haczyku nie ma naturalnej przynęty) czy też imitacje przynęt naturalnych to przynęty sztuczne. Pod lodem można łowić przynętą sztuczną lub jednym haczykiem z przynętą. W metodzie spławikowej jedynie jednym haczykiem z przynętą. Omawiane rozporządzenie w § 2 ust. 2 lit. a) nie wskazuje jednak, czy przynęta ta ma być naturalna, czy może być sztuczna, czy też dopuszczalne są obydwie. Wprawdzie konstrukcja przepisu, a konkretnie wskazanie w lit. b) i c) przynęty sztucznej, może prowadzić do wniosku, że w lit. a) jest mowa o przynęcie innej niż sztuczna, czyli naturalnej, co oznaczałoby, że wskazanych przez Czytelnika przynęt w metodzie spławikowej używać nie można. Można jednak przyjąć też odmienny pogląd i stwierdzić, że przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a mianowicie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie, nie wprowadzają żadnych ograniczeń w stosowaniu sztucznych przynęt przy połowach metodami spławikowo-gruntowymi. Jak już wspomniałem, w § 2 ust. 2 pkt 2 lit. a) ww. rozporządzenia jest mowa o lince zakończonej jednym haczykiem z przynętą, bez wskazywania, czy ma to być przynęta naturalna, czy sztuczna. W takiej sytuacji nie pozostaje nic innego, jak odniesienie się do zapisów Regulaminu amatorskiego połowu ryb PZW. Regulamin ten w rozdziale IV „Zasady wędkowania” powtarza w § 3 pkt 1 treść cytowanego rozporządzenia. Ponownie zatem w lit. a) mamy zapis „jednym haczykiem z przynętą” i ponownie można zadać sobie pytanie, czy chodzi o przynętę sztuczną, naturalną, czy może o obydwie. W przeciwieństwie do rozporządzenia, Regulamin definiuje zarówno przynęty sztuczne, jak i naturalne, wprowadzając ich podział na zwierzęce i roślinne. I tak przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, a także ich części. Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich (np. ciasta i pasty). Do przynęt tych umownie zalicza się też sery. Z kolei przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych lub sztucznych. Nie ulega zatem wątpliwości, że wymienione przez Czytelnika przynęty są przynętami sztucznymi.

Rozdział V „Dozwolone metody połowu” pkt 1.1. Regulaminu amatorskiego połowu ryb PZW przed zmianami stanowił, że łowienie ryb metodą gruntowo-spławikową dozwolone jest równocześnie na dwie wędki, każda z linką zakończoną jednym haczykiem z przynętą naturalną. Nie ulegało zatem wątpliwości, że używanie omawianych przynęt w metodzie spławikowej było zakazane. Po zmianach Regulaminu, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2020 r., nadal mamy rozdział V, ale zatytułowany „Łowienie ryb spokojnego żeru”, gdzie w pkt. 1. widnieje jedynie zapis: „Łowienie ryb spokojnego żeru dozwolone jest równocześnie na dwie wędki”. Nie ma tym razem ani słowa o ilości haczyków i rodzaju stosowanej przynęty. O przynęcie naturalnej jest mowa w pkt. 3. w brzmieniu: „wędkarz łowiący ryby na przynęty naturalne zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących...”. Innymi słowy obecnie obowiązujący Regulamin amatorskiego połowu ryb PZW nie wprowadza zakazu stosowania przynęt sztucznych przy połowach metodą spławikową.



Tekst Cezary Szczepaniak