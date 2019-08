Polacy mistrzami świata!

Spinning z brzegu to młoda dyscyplina uprawiana w Polsce w PZW od dwóch sezonów na zasadach, jakie obowiązują na mistrzostwach świata – w krótkich, dynamicznych, 45-minutowych turach.

W tym roku, z klasyfikacji 2-letniej, do kadry Polski PZW zakwalifikowali się: Tomasz Podkul i Piotr Bałda z Okręgu PZW Krosno, Łukasz Panas z Okręgu PZW Wrocław, Marcin Romańczuk i Sebastian Mazur z Okręgu PZW Katowice. Rolę pomocników w sektorach pełnili: Brunon Akonom i Daniel Kowalski z Okręgu PZW Gorzów Wlkp., Robert Sęp i Stanisław Wojdyła z Okręgu PZW Krosno, Wojciech Miernik z Mazowieckiego Okręgu PZW, Józef Wyspiański z Okręgu PZW Wałbrzych i Tomasz Gątarski z Okręgu PZW Rzeszów.

Areną tegorocznych, XVII Spinningowych Mistrzostw Świata z Brzegu była rzeka Cere w miejscowości Aurillac we Francji. W mistrzostwach wystartowała rekordowa liczba 76 zawodników z 19 państw.

Francja powitała reprezentacje deszczem i chłodem. Jednak z dnia na dzień robiło się cieplej, co miało również wpływ na poziom rzeki Cere. Woda w rzece opadała i zmieniały się przepływy. Samo obejście sektorów i trening dały wiele informacji o zachowaniu ryb. Rzeka była bardzo urozmaicona – miejscami woda stała, miejscami pędziła z wielką siłą. Raz było płytko, raz głęboko. Dno piaszczyste, żwirowe z kamieniami lub kamiennymi płytami.

Pierwszy dzień rywalizacji przyniósł świetne wyniki polskiej reprezentacji PZW. Swój sektor wygrał Tomasz Podkul, drugie miejsce zajął Marcin Romańczuk, a Łukasz Panas był 9. Sebastian Mazur awansował w swoim sektorze z 3 na 2 miejsce po uwzględnieniu złożonego protestu.

Po pierwszym dniu mistrzostw świata atmosfera była gorąca nie tylko z powodu upału, ale też z powodu tego, że polska reprezentacja PZW wyszła na prowadzenie w klasyfikacji drużynowej, a Tomasz Podkul prowadził w klasyfikacji indywidualnej zawodów. Jednak historia z Bośni i Hercegowiny pokazywała, że nie będzie łatwo.

We Francji w drugim dniu zawodów losy wyników mistrzostw decydowały się do ostatnich minut 8 tury. Różnice były minimalne, a każda kolejna ryba decydowała o wyniku końcowym. Polska drużyna łowiła dobrze i z niecierpliwością oczekiwano na wyniki drugiego dnia. Swój sektor wygrywa w wielkim stylu drugi raz Tomasz Podkul, Sebastian Mazur jest w sektorze 3, Marcin Romańczuk 4, a Łukasz Panas 8. To świetny wynik, ale reprezentacja Słowacji i Włoch odrabia punkty z pierwszego dnia. Podliczone punkty pokazują, że po dwóch dniach rywalizacji Słowacja ma tyle samo punktów co Polska. Decydują więc małe punkty, a w nich Polska miała jeszcze przewagę z pierwszego dnia zawodów. Oczekiwano w napięciu na oficjalne wyniki. Gdy w końcu okazuje się, że Polska po wielu latach zdobywa drużynowe mistrzostwo świata przed drużyną Słowacji i Czech – radości nie ma końca. Dodatkowo w fenomenalnym stylu Tomasz Podkul zostaje indywidualnym mistrzem świata.

Tomasz Podkul, spinningowy mistrz świata 2019: - To moje czwarte mistrzostwa świata. Do tej pory za każdym razem czegoś małego brakowało, ale tu, we Francji, wszystko poszło po mojej myśli. Rzeka Cere bardzo mi odpowiadała. Skupiłem się na wysokiej skuteczności łowienia, a dzięki znakomitym opiekunom w sektorze mogłem to zrealizować. Dodatkowo Piotr Bałda przekazywał mi wiele cennych informacji, za co jestem mu bardzo wdzięczny. Do tego wielki sukces drużyny, która od lat ocierała się o medal mistrzostw świata. Wszystko wyszło perfekcyjnie.

Sebastian Mazur, trener kadry i zawodnik:

- Po trzech latach pracy i dwóch od stworzenia spinningowej ligi brzegowej polska reprezentacja PZW odnosi wielki sukces. Swój najlepszy wynik osiąga Tomasz Podkul, zdobywając tytuł indywidualny. Wynika to

z faktu wciąż rosnącego poziomu sportowego zawodników startujących w spinningowej lidze brzegowej. Zmianą w porównaniu z poprzednimi latami w reprezentacji było wprowadzenie po dwóch opiekunów zawodnika na sektor. We Francji sektory były bardzo długie, bo ponad 800 m. Poziom najlepszych drużyn był bardzo wysoki. Świadczą o tym wyniki w klasyfikacji końcowej mistrzostw, w których w 4 punktach sektorowych zmieściły się 4 drużyny. Aby wygrać, należało na 19 startujących zawodników w sektorze łowić na poziomie 3,75 miejsca w tym sektorze. Mam osobiście niemałą satysfakcję i zaszczyt prowadzić tak zdeterminowaną kadrę i wielką przyjemność, że swoim skromnym, 8 miejscem w zawodach przyczyniłem się również jako zawodnik do sukcesu reprezentacji. W przyszłym roku mistrzostwa organizuje Portugalia w Arcos de Valdevez. Pracy do wykonania jest jeszcze dużo.

Klasyfikacja indywidualna

1. Tomasz Podkul (Polska)

2. Daniel Kop (Czechy)

3. Peter Hornak (Słowacja)

Klasyfikacja drużynowa

1. Polska

2. Słowacja

3. Czechy