Nowy numer WW 9/2019

Drodzy Czytelnicy! Gdy oddajemy do Waszych rąk wrześniowe „WW”, trwa jeszcze sezon urlopowy, ale już dziś warto planować powakacyjne wyprawy nad wodę. Po falach letnich upałów, które znacznie przyczyniły się do wysychania rzek i nie sprzyjały wędkowaniu, nadchodzi czas na dobre połowy. We wrześniu polecamy spławikową zasiadkę na brzany i świnki. Najlepsza jest klasyczna przepływanka, czasem z tzw. przytrzymaniem, a wśród przynęt białe robaki, pęczak i płatki owsiane.

Żółty ser rzadko sprawdza się przy tej metodzie. Więcej szczegółów, m.in. jak wytypować dobre łowisko, w tekście Pawła Oglęckiego pt. „Brzana i świnka na spławik”.

Rzeka jest trudnym łowiskiem, mniej przewidywalnym niż jezioro czy zbiornik zaporowy, ale we wrześniu może nas obdarzyć wspaniałymi okoniami i ponadmetrowymi sumami. W tym numerze „WW” przedstawiamy rzeczne rewiry tych popularnych drapieżników i sztuczne przynęty polecane przez doświadczonych wędkarzy. Piszemy też o okoniowej strategii w przypadku wyprawy nad jezioro. Tu naszymi oczami i przewodnikiem będzie echosonda. Jednak nie zawsze. Gdy przy dnie lub w toni jest mało brań, trzeba rozglądać się za tryskającą w powietrze drobnicą. Jak skutecznie namierzyć w jeziorze okoniowe stado, radzi nasz redakcyjny mistrz spinningowania Kamil „Łysy Wąż” Walicki. Gorąco polecam jego tekst pt. „Okoniowe strategie”.

W każdym numerze „WW” staramy się tak dobierać tematykę artykułów, aby sprostać oczekiwaniom naszych Czytelników, wyrażanych m.in. w listach i e-mailach. Tym razem radzimy, jaki wybrać haczyk do różnych przynęt zwierzęcych i roślinnych. Odpowiadamy na pytania, czy kolor zanęty ma znaczenie, jak na barwione kule reagują ryby, czy pellet jest dobry jako zanęta i prezentujemy popularne modele pilkerów, które warto zabrać na morską wyprawę. I piszemy o tym z pasją!

Wszystkim Czytelnikom życzę wypoczynku nad wodą i TAAAKIEJ RYBY!

Redaktor Naczelny ANDRZEJ ZIELIŃSKI

SPIS TREŚCI

Galeria łowców Nagroda miesiąca 9/2019 - amur 21,50 kg (116 cm) Redakcja Nagroda miesiąca 9/2019 - szczupak 15,00 kg (120 cm) Redakcja Z nami na ryby Okonie z rzecznych gniazd Paweł Ściborowski Brzana i świnka na spławik dr hab. Paweł Oglęcki Tajemnice sukcesu U podnóża podwodnego stoku Piotr Berger Notatki, orzechy tygrysie Przemysław Mroczek Zapytaj Kogatę Ewelina Wernicka Pellet – zanęta spławikowa Piotr Berger Gra w kolory Łukasz Kalmus Dobieramy haczyki Piotr Berger Okoniowe strategie Kamil „Łysy Wąż” Walicki Spinningowe przynęty na sumy Sebastian 'rognis_oko” Kalkowski Wrzesień nie tylko z lipieniami Przemysław Półtorak Lipieniowa muszka oprac. Przemysław Półtorak Różówka Kuba Chruszczewski Szkółka Batmana Łowcy talentów Ewelina i Wojciech Werniccy Przynęty, cz. VIII – przynęty roślinne (2) Józef „Batman” Wróblewski Ryba do siatki Ewelina i Wojciech Werniccy Najpopularniejsze pilkery Mariusz Getka Mnożenie echosondy Cezary Karpiński RYNEK Nowości sprzętowe oprac. Marek Kluczek Forum Prawnik radzi Cezary Szczepaniak Nasze PZW Kij w mrowisko (Red) Jubileusz w Sandomierzu SPORT Gruntowe Mistrzostwa Polski Józef Wróblewski Spinningowe teamowe GPP „Puchar firmy Dragon Dariusz Zgnilec Puchar nad Kanałem Szymońskim (ZIEL) Spławikowe zawody aktorów Sebastian Kowalczyk Mistrzostwa Polski Weteranów Józef Wróblewski TURYSTYKA „Czort” Baza Wędkarska Marek Kluczek Łowiska Eldorado nad Otmuchowem Sebastian Kowalczyk Wędkarskie przygody Liga Polonusów oprac. Piotr Berger Prezent Ryszard Kuna Rekordy na plan Palce lizać