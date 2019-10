Nowy numer WW 11/2019

Drodzy Czytelnicy!

Chłodne listopadowe dni nie zachęcają do wielogodzinnych wypraw nad wodę, często gwarantują jednak dobre połowy od świtu po zmierzch. To doskonały czas na wymarzone okazy szczupaków, okoni i sandaczy. Ale nie tylko. Świetnie bierze miętus i wiele gatunków karpiowatych. Potwierdzają to Wasze zgłoszenia medalowych ryb do „Rekordów na plan”, rejestrowane na łamach „WW” od blisko 60 lat!

Na listopadowe drapieżniki dobre będą zarówno sztuczne, jak i naturalne przynęty. Wśród tych pierwszych polecamy miękkie imitacje ryb długości od 15 do nawet 25 cm. Te największe zadedykujmy szczupakom. Jak skutecznie spinningować dużymi przynętami w jesiennym łowisku i gdzie szukać ryb, podpowiadają nasi doświadczeni łowcy zębatych okazów – Kamil „Łysy Wąż” Walicki i przewodnik wędkarski Sebastian Kalkowski. Polecam także tekst dr. Pawła Oglęckiego pt. „Co i jak widzą drapieżniki?”. Może rozwieje Wasze wątpliwości co do wyboru najlepszych przynęt. Czy wiecie, że na pewnej głębokości wszystko wydaje się niebieskie?

W listopadzie zachęcamy również do stosowania klasycznych metod gruntowych, w tym oczywiście spławikowych. Na miętusy wyborny jest filet lub ogon uklei. Sprawdzi się też rosówka, a nawet krewetka. Poślijmy jedną z tych przynęt w pobliże mostowych filarów lub zatopionych konarów i głazowisk.

Jeśli pogoda dopisze, nadal możemy liczyć na leszcze, krąpie i płocie. Wspaniałymi łowiskami są kanały łączące drogi wodne. W opinii fachowców właśnie teraz warto się tam wyprawić i kusić ryby na pęczek ochotek z białymi robakami. O szczegółach sprzętowych i taktyce na chłodne dni piszą nasi najlepsi autorzy. Wszyscy podkreślają, że jesienna zasiadka może przynieść wspaniałe wyniki.

We wrześniu Zarząd Główny PZW uchwalił wysokość składki członkowskiej na 2020 r. oraz nowy Regulamin amatorskiego połowu ryb, który wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r. Nie ma w nim ani wymiarów i okresów ochronnych ryb, ani limitów dobowych. Więcej informacji w rubryce „Nasze PZW” – str. 52.

Życzę Wam dobrej, wędkarskiej pogody i połamania kija na listopadowych okazach!

Redaktor Naczelny ANDRZEJ ZIELIŃSKI

SPIS TREŚCI

Galeria łowców Nagroda miesiąca 11/2019 - karp 21,03 kg (102 cm) Redakcja Nagroda miesiąca 11/2019 - sum 65 kg (210 cm) Redakcja Z nami na ryby Marmurkowy drapieżnik Elżbieta Ściborowska Jak dorównać trollingowi? Kamil Walicki Tajemnice sukcesu Jeziorowa rynna z racicznicami Piotr Berger Spławik i feeder na jesienną depresję Elżbieta Ściborowska Zapytaj Kogatę Ewelina Wernicka Płocie po przymrozkach dr hab. Paweł Oglęcki Kanałowe żniwa Tomek Sikorski Pływaki, krótkie zasiadki Przemysław Mroczek Co i jak widzą drapieżniki? dr hab. Paweł Oglęcki Szczupaki na mniejsze gumy Sebastian Kalkowski Moje plecionki sandaczowe Kamil Walicki Szkółka Batmana Łowcy talentów Ewelina i Wojciech Werniccy Wyposażenie dodatkowe – kombajny i osprzęt Józef Wróblewski Zjeść czy wypuścić? Kogata i Wojtek Werniccy Duży może więcej Cezary Karpiński RYNEK Forum Prawnik radzi Cezary Szczepaniak Nasze PZW Nowy regulamin i składka członkowska oprac. Krzysztof Szymański Okręg PZW w Zielonej Górze ma 65 lat! oprac. Krzysztof Szymański PZW na Narodowym Dniu Sportu oprac. Krzysztof Szymański Sport Mistrzostwa Polski Seniorów w Wędkarstwie Spławikowym Józef Wróblewski Mistrzostwa Świata Seniorów w Wędkarstwie Spławikowym Józef Wróblewski X Ogólnopolskie Zawody Spinningowe Parami z Łodzi Karol Dziemiańczyk Plażowy memoriał im. Krzysztofa Małeckiego Krzysztof Szymański Łowiska Odra w okolicach Kostrzyna Marek Kluczek Wędkarskie przygody Liga Polonusów Ryszard Gryszpiński Powrót Ryszard Kuna Rekordy na plan Palce lizać Doskonałe serdelki własnego wyrobu Wojciech Charewicz