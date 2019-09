Nowy numer WW 10/2019

Drodzy Czytelnicy!

Przyszła jesień, czas aktywnego biczowania wody i dobrych połowów ryb drapieżnych. Na dorodne sandacze polecamy zbiornik zaporowy oraz spowitą ciemnościami rzekę. W pierwszym z akwenów naszym łowiskiem będą głęboko położone skalne półki i karcze. W drugim – napływy główek oraz rynny w pobliżu burt i faszynowo-kamiennych opasek. Jaki zastosować sprzęt i taktykę w tych łowiskach, radzą nasi najlepsi fachowcy.

Czy jesienne okonie warto łowić z zegarkiem w ręku? Okazuje się, że tak. Dobre okresy żerowania trzeba zapamiętać i być wtedy nad wodą. Wybornym łowiskiem będzie zarówno zbiornik zaporowy, jezioro, jak i starorzecze. Duże garbusy ruszają na żer jeszcze przed świtem i potrafią buszować w bardzo płytkiej wodzie. O zwyczajach i dziennej aktywności okoni pisze Paweł Oglęcki, który obserwuje zachowania tych ryb od ponad 30 lat.

Miłośników spławika zachęcamy do wyprawy na ryby karpiowate. To ostatni dzwonek, bo po pierwszych przymrozkach eldorado może się skończyć. Piotr Berger radzi, jak i na co skutecznie łowić okazy płoci, leszczy i kleni w dołku za rzeczną ostrogą. Józef Wróblewski zaprasza na jesienne jeziorowe leszcze, wskazuje najlepsze na tę porę przynęty i skład mieszanki wabiącej duże ryby.

W tym numerze „WW” odpowiadamy na pytania: jak radzić sobie na łodzi z metodą drgającej szczytówki, kiedy wyruszyć na królową górskich rzek – głowatkę i jak przechytrzyć wielkie karpie w grążelach.

Zajrzyjcie do rubryki „Nasze PZW”. W przygotowaniu jest nowy „Regulamin amatorskiego połowu ryb”. Jeżeli Zarząd Główny PZW zatwierdzi proponowane zmiany, będą one obowiązywały od 1 stycznia 2020 roku.

Wszystkim Czytelnikom życzę udanego wypoczynku nad wodą i wymarzonych okazów!

Redaktor Naczelny ANDRZEJ ZIELIŃSKI

SPIS TREŚCI

Galeria łowców Nagroda miesiąca 10/2019 - boleń 4,23 kg (80 cm) Redakcja Nagroda miesiąca 10/2019 - sum 75,00 kg (227cm) Redakcja Z nami na ryby Sandacz budzi się o zmierzchu Elżbieta Ściborowska Półki i karcze, czyli sposób na jesienną nudę Kamil „Łysy Wąż” Walicki Tajemnice sukcesu Dołek za ostrogą Piotr Berger Jesienne leszcze z jeziora Józef „Batman” Wróblewski Picker z łodzi Piotr Berger Liny z małych dołków Tomek Sikorski Zapytaj Kogatę Ewelina Wernicka W zatoce z grążelami Przemysław Mroczek Srebrniak dla ubogich Krzysztof Szymański Na okonie z zegarkiem dr hab. Paweł Oglęcki Jig z szalikiem Józef „Batman” Wróblewski Merdogon Kuba Chruszczewski Szkółka Batmana Łowcy talentów Ewelina i Wojciech Werniccy Przynęty, cz. IX – kulki proteinowe, pellet Józef „Batman” Wróblewski Nieuchwytna głowatka Przemysław Półtorak Październikowa plaża Andrzej Jaworek Z LiveScopem na okonie Cezary Karpiński RYNEK Forum Prawnik radzi Cezary Szczepaniak Nasze PZW Uprościmy Regulamin PZW oprac. Krzysztof Szymański Olimpiada Młodzieży w Sportach Wędkarskich 2019 Marek Kluczek SPORT Bartosz Krzyżak mistrzem świata! Józef Wróblewski Mistrzostwa Polski w Wędkarstwie Spławikowym Józef Wróblewski Mistrzostwa słupskich karpiarzy Karol Dziemiańczyk NASZA PRZYRODA Czy można zapobiegać zarastaniu jezior? dr hab. Paweł Oglęcki Łowiska Jezioro Tarczyńskie Elżbieta Ściborowska Wędkarskie przygody Marzenie Ryszard Kuna Rekordy na plan Palce lizać Marynowany karp w galarecie Wojciech Charewicz