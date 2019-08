Nagroda miesiąca 9/2019 - szczupak 15,00 kg (120 cm)

Na ekranie echosondy też nie było nic widać. Stada drobnicy pochowały się w roślinności lub przykleiły się do dna. Łowiłem w trollingu. Parę minut przed godziną 6 poczułem mocne uderzenie w przynętę. Po zacięciu ryba próbowała murować do dna. Holowanie może nie było specjalnie widowiskowe, ale trwało 15 minut.

Michał Dickert:

19 maja wybrałem się z kolegami nad Jezioro Żarnowieckie. Naszym celem były wielkie szczupaki. Na wodę ruszyliśmy dwiema łodziami o 4.20 rano. Tak się złożyło, że płynąłem sam. Pogoda była paskudna, jezioro pokryła mgła, która bardzo ograniczyła widoczność. Na ekranie echosondy też nie było nic widać. Stada drobnicy pochowały się w roślinności lub przykleiły się do dna. Łowiłem w trollingu. Przynęta Savage Gear Line Thru z ciężarkiem 35 g schodziła na około 5 metrów, czyli mniej więcej w połowę toni. Parę minut przed godziną 6 poczułem mocne uderzenie w przynętę. Po zacięciu ryba próbowała murować do dna. Holowanie może nie było specjalnie widowiskowe, ale trwało 15 minut. W tym czasie zdążyłem zadzwonić do kolegów. Gdy podpłynęli, szczupak był już w podbieraku. Sesję zdjęciową przeprowadziliśmy błyskawicznie i ryba w dobrej kondycji zniknęła w toni. Szczupaka złowiłem wędką 305 cm do 60 g z kołowrotkiem 4000 i plecionką 0,17 mm.

Komisja Rekordowych Połowów „WW” przyznała Michałowi Dickertowi nagrody ufundowane przez firmę KONGER: Konger Ultris Pro Sport 940FD i plecionka Konger Braider X8 Fluo Green.



