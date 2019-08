Nagroda miesiąca 9/2019 - amur 21,50 kg (116 cm)

Brały klenie i grube krąpie. Przed godziną 9 postanowiłem poeksperymentować. Zdjąłem z haczyka kukurydzę i założyłem kostkę z rdzenia ananasa (1,5 x 1,5 cm). Po 20 minutach coś szarpnęło zestawem i wyrwało wędkę z podpórki! W ostatnim momencie chwyciłem wędzisko i zaciąłem. Od razu wiedziałem, że to wielki amur.

Jarosław Perlikiewicz:

Nad Odrą w okolicach Bródka znalazłem ciekawą główkę z piaszczystą przykosą, w której znajduje się głęboka rynna. Ponieważ mieszkam w okolicy, dwa razy w tygodniu przyjeżdżam nad wodę na rowerze i wrzucam do rynny spojone klejem kulki gotowanej kukurydzy. 9 czerwca o świcie przyjechałem sprawdzić, czy regularne dokarmianie zwabiło ryby. Wiem, jaki potencjał ma Odra, dlatego używam bardzo mocnego sprzętu: feedera 330 cm (do 180 g), kołowrotka 4000 z plecionką 0,16 mm, plecionkowego przyponu 0,10 mm, ciężarka 150 g i haczyka nr 8. Dzień zaczął się bardzo przyjemnie. Brały klenie i grube krąpie. Przed godziną 9 postanowiłem poeksperymentować. Zdjąłem z haczyka kukurydzę i założyłem kostkę z rdzenia ananasa (1,5 x 1,5 cm). Po 20 minutach coś szarpnęło zestawem i wyrwało wędkę z podpórki! W ostatnim momencie chwyciłem wędzisko i zaciąłem. Od razu wiedziałem, że to wielki amur. Co jakiś czas te ryby wchodzą w zanęconą rynnę i przysparzają mi sporo emocji. Tym razem holowanie było spokojne. Nie pozwoliłem rybie uciec powyżej główki i po kilkudziesięciu minutach zmęczyłem ją w nurcie. Próbowała jeszcze ucieczki przy podbieraku, ale w końcu udało się ją podebrać i zostałem szczęśliwym łowcą kolejnego medalowego amura.

Komisja Rekordowych Połowów „WW” przyznała Jarosławowi Perlikiewiczowi nagrody ufundowane przez firmę KONGER: kołowrotek Altis Carp & Feeder Long Cast 900FD/FSS i plecionka Konger Braider X8 Black.

Gratulujemy!