Nagroda miesiąca 8/2019 - jaź 2,80 kg (53 cm)

Małgorzata Rutkowska:

27 kwietnia przyjechałam z mężem nad Wisłę w okolice Oświęcimia. Niestety, nasze ulubione miejsce było zajęte. Wolny kawałek brzegu, nad którym było można rozbić biwak, znaleźliśmy 300 m dalej. W tym miejscu rzeka płynęła leniwie i było około 2 m głębokości. Zanęciliśmy łowisko kukurydzą z puszki, rozbiliśmy namiot i rozłożyliśmy feedery. W naszym ulubionym miejscu zawsze łowiliśmy leszcze około 50 cm. Nie wiem, czy to zmiana łowiska, czy słaba pogoda wpłynęła na żerowanie ryb, ale łowienie nie szło nam najlepiej. Kukurydzę z pinką zjadały leszcze „żyletki”. Brań nie było za wiele. W nocy nic się nie działo. Było zimno, a rano siąpiła mżawka. Stwierdziliśmy, że zjemy śniadanie i będziemy składać obozowisko. Wędki mieliśmy spakować na końcu. To była dobra decyzja. W pewnym momencie zauważyłam, że szczytówka mojego feedera zadrgała, a potem mocno przygięła się. Po zacięciu musiałam natychmiast rozkręcić hamulec w kołowrotku. Jak na leszcza, ryba była trochę za silna. Po paru odjazdach mąż podebrał mi pięknego jazia. Okazową rybę złowiłam feederem 330 cm do 80 g, z kołowrotkiem 3000, z żyłką 0,18 mm, koszykiem 40 g, przyponem 0,12 mm i hakiem 0,12.

PS Ryba pływa dalej.

Komisja Rekordowych Połowów „WW” przyznała Małgorzacie Rutkowskiej nagrody ufundowane przez firmę KONGER: kołowrotek Konger Team Carp C&F LC 740 i żyłka Konger Metron Classic Pro 0,18/150