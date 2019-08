Nagroda miesiąca 8/2019 - szczupak 9,135 kg (106 cm)

Krzysztof Kusiak:

Do starorzecza Bugu w Woli Uhruskiej mam z domu 500 m. Łowię w nim dorodne liny. W wodzie pływają też karpie, amury, leszcze i płocie. Trafiają się również drapieżniki. 14 maja postanowiłem zapolować na szczupaka. Starorzecze jest szerokie na jakieś 80 m, a średnia głębokość to 3 m. Dno jest bardzo zarośnięte kaczeńcami. Dlatego na kołowrotku mam plecionkę 0,20 mm. Gdy przyszedłem nad wodę, między kaczeńcami buszowały okonie. Przy trzecim rzucie, w momencie gdy przytrzymałem na chwilę kopyto Relax 4 cale, w toni między kaczeńcami poczułem przytrzymanie. Po zacięciu wędka wygięła się, ale nic więcej się nie wydarzyło. Pomyślałem, że mam zaczep. Po chwili zaczep ożywił się, a plecionka zaczęła ciąć podwodną roślinność. Ryba trzymała się dna i właściwie przez kilka minut robiła co chciała. Postanowiłem podciągnąć ją na siłę, co skończyło się wystrzeleniem na metr do góry wielkiego szczupaka. Ryba zrobiła salto i z hukiem spadła do wody. Ugięły mi się nogi. To jeszcze nie był koniec. Minęły kolejne minuty, zanim szczupak się zmęczył i w końcu udało mi się podebrać go ręką.

Komisja Rekordowych Połowów „WW” przyznała Krzysztofowi Kusiakowi nagrody ufundowane przez firmę KONGER: kołowrotek Konger Ultris Aqua 830FD i plecionka Braider X8 Red.

Gratulujemy!