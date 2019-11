Nagroda miesiąca 12/2019 - okoń 1,55 kg (44 cm)

Rzucaliśmy gumami na kant, ale nic się nie działo. Około godziny 19 posłałem na spad gumę Mikado Speedo z 8-gramową główką. Podczas opadu poczułem, jak ryba połyka przynętę. Po zacięciu zacząłem holować ją siłowo.



Grzegorz Jarecki:

Na ryby jeżdżę z tatą niemal co weekend, czasem łowimy również w tygodniu, ale zawsze nastawiamy się na duże ryby. Mam już na swoim koncie: karpia 24 kg, szczupaka 96 cm i sandacza 84 cm. We wtorek 4 czerwca po godzinie 16 przyjechaliśmy nad malowniczą żwirownię koło Jasła. Wybraliśmy się na sandacze, które wypływają na znajdujący się tam płytki blat z 5-metrowej głębi. Rzucaliśmy gumami na kant, ale nic się nie działo. Około godziny 19 posłałem na spad gumę Mikado Speedo z 8-gramową główką. Podczas opadu poczułem, jak ryba połyka przynętę. Po zacięciu zacząłem holować ją siłowo. Pozwalał na to mój sprzęt. Na sandacze miałem przygotowaną przez tatę wędkę 275 cm, a na kołowrotku plecionkę 0,14 mm z fluorocarbonowym przyponem 0,50 mm. Ryba nie była duża i miałem wątpliwości, czy na pewno holuję sandacza. Przy brzegu, tak jak przypuszczałem, średni sandacz okazał się pięknym, grubym okoniem!



Komisja Rekordowych Połowów „WW” przyznała Grzegorzowi Jareckiemu nagrody ufundowane przez firmę KONGER: kołowrotek Ultris Pro Sport 930FD Konger i plecionka Braider X8 Olive Green Konger.

Gratulujemy!