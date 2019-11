Nagroda miesiąca 12/2019 - amur 21,70 kg (110 cm)

Amur zasysał mirabelkę na włosie bardzo delikatnie. Wskaźnik brań ruszył do góry, po czym zaczął powoli opadać. Gdy amur poczuł, że znajduje się w płytkiej wodzie, wpadł w szał! Odciąganie go od zaczepów trwało jeszcze około 30 minut.

Artur Borkowski:

Staw Brandka w Bytomiu skrywa pod wodą zatopiony las. Do tej pory z powodzeniem łowiłem tu karpie. Co jakiś czas trafiały się całkiem przyzwoite amury. Ponieważ mieszkam bardzo blisko stawu, postanowiłem w ramach eksperymentu podnęcić ryby mirabelkami. Eksperyment się udał, bo w ciągu miesiąca złowiłem 7 amurów. 28 sierpnia po godzinie 19 kolejny raz podsypałem łowisko mirabelkami i zarzuciłem zestaw 30 m od brzegu, na skraj zatopionego lasu. Na branie czekałem do godziny 21. Amur zasysał mirabelkę na włosie bardzo delikatnie. Wskaźnik brań ruszył do góry, po czym zaczął powoli opadać. Po zacięciu na siłę odciągałem rybę od wystających z wody pniaków i bez większych problemów holowałem do brzegu. Gdy amur poczuł, że znajduje się w płytkiej wodzie, wpadł w szał! Odciąganie go od zaczepów trwało jeszcze około 30 minut. Gdy w końcu udało mi się go podebrać, zauważyłem, że w pysku ma hak z kawałkiem plecionki. Co ciekawe, był to mój haczyk. Parę dni temu duża ryba porwała mi zestaw. Na szczęście „biżuteria” nie przeszkodziła potężnej rybie w pochłanianiu kolejnych porcji mirabelek.

Komisja Rekordowych Połowów „WW” przyznała Arturowi Borkowskiemu nagrody ufundowane przez firmę KONGER: kołowrotek Spirado Carp & Feeder Long Cast 650 Konger i żyłkę Metron Specialist Pro Carp & Feeder Konger.

Gratulujemy!