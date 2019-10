Nagroda miesiąca 11/2019 - sum 65 kg (210 cm)

Około godziny 23 mój kolega miał branie i szybko rozprawił się z sumem 120 cm. Błyskawicznie przygotowaliśmy mu zestaw do wywiezienia i prawie wchodziliśmy na ponton, gdy moim wędziskiem porządnie trząchnęło. Ryba porwała pokaźnego lina i zaczęła uciekać na środek rzeki.

Paweł Sobieralski:

Dzień przed planowaną zasiadką na sumy nałowiłem z kolegą w Warcie linów. 14 sierpnia wieczorem zaczęło się już poważne polowanie. Liny zostały wywiezione w warkocze między główkami i umocowane na zrywkach. W przelewach za umocnieniami było ponad 3 m wody. Około godziny 23 mój kolega miał branie i szybko rozprawił się z sumem 120 cm. Błyskawicznie przygotowaliśmy mu zestaw do wywiezienia i prawie wchodziliśmy na ponton, gdy moim wędziskiem porządnie trząchnęło. Ryba porwała pokaźnego lina i zaczęła uciekać na środek rzeki. Po zacięciu przymurowała do dna. Byłem spokojny o sprzęt. Łowiłem wędką 330 cm do 500 g, z kołowrotkiem 9500 i plecionką 0,60 mm, przyponem 1 mm i dużym hakiem na sumy. Wszedłem z wędziskiem na ponton i, zwijając plecionkę, podciągnąłem się do ryby. Sum ruszył dopiero wtedy, gdy napłynąłem na niego pontonem. Walka trwała jeszcze około 15 minut. Ryba w końcu zmęczyła się i pozwoliła holować się do brzegu.

Komisja Rekordowych Połowów „WW” przyznała Pawłowi Sobieralskiemu nagrody ufundowane przez firmę KONGER: kołowrotek Dread Cat Mark I 7000 i plecionka Kevlon X4 Multicolor.



Gratulujemy!