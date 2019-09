Nagroda miesiąca 10/2019 - sum 75,00 kg (227cm)

Branie nastąpiło dwie godziny później. Wędka mocno się przygięła, a gdy pękła zrywka, wyprostowała. W wodzie było sporo zaczepów, dlatego postawiłem na siłowy hol. Wszedłem do wody, sum jeszcze dwa razy „odjechał” i podholowałem go do brzegu. Kolega chwycił go w rękawiczkach za dolną szczękę i wyciągnął na brzeg.

Eligiusz Hyla:

Sumy zacząłem łowić dopiero w tym roku. Na drugiej zasiadce złowiłem jedną rybę, niewielką, miała około 100 cm. Na trzeciej wyprawie nie wydarzyło się nic ciekawego. Kolejny wypad zaplanowałem z kolegami na 13 lipca. Dzień wcześniej złowiliśmy na feedery w Odrze dwa karpiki, dwa karasie i lina. Sumową eskapadę rozpoczęliśmy około g. 20.30. Rozstawiliśmy obóz przy odrzańskiej główce. Mój zestaw z żywcem (karpik 31 cm) koledzy wywieźli za przykosę. Umocowana do bojki przynęta zawisła w toni na głębokości około 3 m. Branie nastąpiło dwie godziny później. Wędka mocno się przygięła, a gdy pękła zrywka, wyprostowała. W wodzie było sporo zaczepów, dlatego postawiłem na siłowy hol. Pozwalał mi na to sprzęt: wędka na sumy 320 cm, kołowrotek wielkości 10 000 z plecionką 0,60 mm (do 100 kg) i przyponem 1,25 mm (do 136 kg). Na początku trochę spanikowałem, bo wędka zaklinowała się w podpórkach, a ryba wyciągała plecionkę mimo dokręconego hamulca. Potem już poszło z górki. Wszedłem do wody, sum jeszcze dwa razy „odjechał” i podholowałem go do brzegu. Kolega chwycił go w rękawiczkach za dolną szczękę i wyciągnął na brzeg. Nigdy nie sądziłem, że złowię tak wielką rybę i to na samym początku przygody z sumami.



Komisja Rekordowych Połowów „WW” przyznała Eligiuszowi Hyle nagrody ufundowane przez firmę KONGER: kołowrotek Dread Cat Mark I 7000 i żyłkę Team Cat Fish.

Gratulujemy!