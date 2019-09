Nagroda miesiąca 10/2019 - boleń 4,23 kg (80 cm)

W pewnym momencie poczułem tępe uderzenie. To był boleń i to nie byle jaki, bo wyciągnął z kołowrotka kilkanaście metrów plecionki. Po chwili nad wodą pojawił się mój kolega z podbierakiem. Siatka była trochę za mała, ale w końcu udało się wyciągnąć ogromnego bolenia na brzeg.

Mateusz Andryszek:

Kanał Zielony łączy dwa odcinki zachodniej Odry. Bardzo lubię przychodzić nad to łowisko i łowić bolenie. 12 lipca nad wodą byłem już przed godziną 4 rano. Woda płynęła powoli, ale nie było oznak polowania drapieżników. Do wędki założyłem kołowrotek 2000 z plecionką 0,16 mm, bez przyponu, a do agrafki przypiąłem woblera Siek-Siga. Zacząłem obławiać wodę wachlarzowo. Ponieważ ryb nie było przy powierzchni, przynętę prowadziłem głębiej, w toni. W pewnym momencie poczułem tępe uderzenie. To był boleń i to nie byle jaki, bo wyciągnął z kołowrotka kilkanaście metrów plecionki. Nie miałem podbieraka, a i miejsce do podebrania ryby nie było specjalnie szczęśliwe. Po chwili nad wodą pojawił się mój kolega z podbierakiem. Siatka była trochę za mała, ale w końcu udało się wyciągnąć ogromnego bolenia na brzeg.

Komisja Rekordowych Połowów „WW” przyznała Mateuszowi Andryszkowi nagrody ufundowane przez firmę KONGER: kołowrotek Ultris Pro Sport 920FD i plecionka Konger Braider X8 Olive Green.

Gratulujemy!