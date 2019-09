Od kilku lat łowię okonie na boczny trok i stosuję raczej niewielkie przynęty. Ryby są co prawda raczej niewielkie, ale niemal za każdym razem coś złowię. Mam jednak ochotę zapolować na dużego okonia i chciałbym prosić, by któryś z członków redakcyjnego superteamu zdradził swoje sposoby na okazowe ryby tego gatunku. Jan Twardowski, Warszawa

Jeśli mówimy o łowieniu dużych okoni latem oraz na przełomie lata i jesieni, to z pewnością podstawowym problemem jest znalezienie odpowiedniego łowiska. Ja w tym okresie preferuję jeziora, w nich poluję na okonie żerujące w toni. Są to najczęściej wyrośnięte ryby, polujące na drobnicę, przede wszystkim na ukleje i sielawy. Kluczową sprawą jest znalezienie żerujących drapieżników. Bardzo dobrym sposobem szukania toniowych okoni jest przyglądanie się zapisom echosondy. Jeśli znajdziemy chmurę ryb poruszającą się w toni, to możemy być pewni, że w pobliżu są okonie. Oczywiście okonie stoją na różnych głębokościach, dlatego trzeba dokładnie analizować wskazania echosondy. Nie ma znaczenia głębokość łowiska, zdarza mi się łowić w miejscach, gdzie jest 15–20 m, a okoń może żerować, np. pod samą powierzchnią, jak również na 5 metrach. Innym sposobem namierzenia ryb jest wypatrywanie oznak żerowania. W tym przypadku przydatna będzie lornetka. Będą to ucieczki ryb ponad powierzchnię wody, zawirowania wody sygnalizujące ataki okonia lub zaniepokojoną drobnicę; w każdym przypadku warto obłowić takie miejsce.

Łowiąc okonie toniowe, wybieram którąś z moich sprawdzonych przynęt miękkich. Są to przynęty nowej generacji, wywodzące się z metody drop shot, o bardzo oszczędnej akcji. W czasie normalnego prowadzenia nie wykazują w zasadzie żadnej akcji. Tak naprawdę odpowiedni, wabiący ruch nadawany jest wędziskiem. Do zbrojenia tych przynęt stosuję trójkątne główki jigowe, które powodują, że przynęta nie opada do dna jednostajnym ruchem, tylko ma odejścia na boki.



Wiele okazowych okoni złowiłem na stosunkowo małe przynęty, a praktyka wędkarska wykazała, że w wielu przypadkach wyrośnięte okonie wręcz unikały dużych przynęt. Chociaż, jak wiadomo, od tej reguły zdarzają się odstępstwa i bywają sytuacje, w których okonie atakowały duże błystki, gumy czy szczupakowe woblery. Ja jednak, łowiąc okonie, stosuję najczęściej przynęty od 4 do 6 cm długości. W ciepłych porach roku sprawdzają się mi przynęty w barwach naturalnych, a więc białe, perłowe, przypominające ukleję i sielawę. Grzbiet to szarości z perłą lub wchodzący w oliwkowy. Prowadzenie przynęty w toni nie jest szczególnie trudne, w dużym stopniu jest uzależnione od aktywności okoni. Gdy okonie nie wykazują oznak żerowania, wtedy prowadzenie przynęty powinno być subtelne, spokojniejsze, natomiast gdy wpadają w żerowy amok, wtedy wręcz wymagają, by przynęta zachowywała się agresywnie. Tylko tak prowadzona przynęta kusi je do brania. Jeśli miałbym opisać sposób, w jaki prowadzę moje okoniowe przynęty, to porównałbym go do łowienia sliderami – wykonuję wędziskiem krótkie skoki, czasami raz za razem, podszarpując szczytówkę dwa – trzy razy z rzędu w różnych kierunkach. W kolejnej fazie wstrzymuję ściąganie przynęty, wtedy opada w dół łowiska zakosami (to zasługa trójkątnych główek), migocząc i lusterkując. Dobrze jest na płyciźnie sprawdzić sposób prowadzenia. Generalnie chodzi o to, aby nasza przynęta przypominała „trafioną” przez drapieżnika rybkę. Co do koloru główek – uważam, że w niektórych przypadkach okoń nieco bardziej agresywnie reaguje, gdy przynęta prowadzona jest na kolorowej główce. Mam więc w pudełku główki czerwone, pomarańczowe, także seledynowe – te ostatnie sprawdzają się bardziej jesienią. Ponieważ okoń ma kruchy pysk, dlatego stosuję głównie specjalistyczne wędziska do tego stylu wędkowania – są one krótkie, mają ok. 1,8 m, cechuje je paraboliczna akcja. Dzięki temu blank może w każdej chwili oddać szarpnięcia ryby. Zwracam też uwagę na hamulec kołowrotka. Reguluję go tak, że nawet okoń 25–30 cm jest w stanie wybrać żyłkę. Mam wtedy pewność, że w przypadku brania okazu nie stracę ryby.



Odpowiada

Sławomir Czajkowski

uczestnik zawodów GPP, drużynowy mistrz świata i indywidualny drugi wicemistrz świata w wędkarstwie spinningowym, wieloletni reprezentant Polski, zwycięzca tegorocznych zawodów Garmin Fishing Series