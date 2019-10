Na październik czekam z utęsknieniem, chyba nawet większym niż na majówkę. Już sama wędrówka nad rzekę w otoczeniu wspaniałego widoku, wywołanego bogactwem barw, wprawia w szczególny, nostalgiczny nastrój. Październik to dla mnie miesiąc lipienia. Poranne przymrozki obniżają temperaturę rzeki, powodując wzrost aktywności ryb. Jesienne łowienie ma swój rytm.

Październik z lipieniem

Rano łowię nimfami lub mikronimfami, a w godzinach południowych zaczynają się wyloty szarych jętek popielatek. W rzece dużo się dzieje. Pstrągi zaczynają wędrówkę tarłową, przy czym są dyskretne i prawie niewidoczne w czystej wodzie. Przypuszczam, że w czasie wędrówki gubią ikrę, która następnie staje się pokarmem innych ryb. Zapewne dlatego zadziwiająco skuteczne są małe nimfy, wzbogacone o różową lub pomarańczową kuleczkę. Dobre będą też imitacje kiełży oraz małe nimfy podobne do jętek.

Łowienie lipieni w październiku - nimfy i mikronimfy

Technika łowienia nimfą będzie zależna od warunków panujących nad rzeką. Pomorskie strugi mają niewielką szerokość i zazwyczaj obławiam je krótką nimfą. Ryb najlepiej szukać w miejscach zacienionych. Natomiast San to już łowienie linką z dystansu. Ranek nad wodą zazwyczaj sobie odpuszczam. Wraz z ocieplaniem się dnia na rzece pojawiają się pojedyncze jętki, pobudzając lipienie do żerowania. Złowienie ryby o tej porze jest stosunkowo łatwe. Skuteczne są imitacje szarej jętki na haku 18–16. Najczęściej tułów wykonuję z promieni pióra czapli, a skrzydełka to odpowiednio uformowana szczypta pióra CDC. Wyloty jętek z biegiem dnia stają się obfitsze i przechytrzenie kardynała na ich imitację jest coraz trudniejsze. Często w oszukaniu ryby pomaga użycie imitacji nienaturalnie dużej w porównaniu z płynącą jętką. Ryb szukam w płytkich miejscach, bo lipienie wybierają stanowiska, z których mają niedaleko do powierzchni rzeki i płynących tam popielatek.

Tegoroczny październik będzie dla muszkarzy wyjątkowy! Otóż pomorska Łupawa stanie się areną Muchowych Mistrzostw Europy. Wędkarze z kontynentu będą mieli okazję zobaczyć wspaniałą rzekę z lipieniami. Łupawę darzę szczególną miłością i mam nadzieję, że po mistrzostwach tamtejsze lipienie zostaną otoczone ochroną, podobnie jak na odcinku patronackim Trzech Rzek.

Jesień to czas lipieniowej obfitości. Często uśpiona przez większość roku rzeka w magiczny sposób ożywa i odsłania nieaktywne do tej pory lipienie. Bywa też tak, że jętki płyną masowo po powierzchni wody, a lipieni nie ma lub jest ich niezwykle mało. Te piękne, bezbronne ryby są nieodporne na wędkarską presję. Lipienie pierwsze giną w wyniku powodziowych „mętnic” i są bardzo wrażliwe na obecność ścieków. Łatwo stają się łupem kormoranów, czapli i wydr. Nawet zbyt duża ilość innych ryb, jak np. płoci czy okoni, powoduje wypieranie populacji lipienia. Zmierzam do tego, że w dzisiejszych czasach rzeka, w której żyją lipienie, powinna być dla wędkarzy świętością, a ryby otoczone specjalną ochroną. W okręgach PZW: Krosno, Jelenia Góra i Lublin został już wprowadzony całkowity zakaz zabijania lipieni.

Tekst i zdjęcia Piotr Zieleniak