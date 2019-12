Legalność „dzikich zarybień”

Chciałbym zadać pytanie o bardzo powszechną wśród wędkarzy praktykę tzw. dzikich zarybień. W mojej okolicy stosowane są dwie metody tego typu zarybień. Wędkarze albo skrzykują się, robią składkę i kupują narybek, a następnie wpuszczają do wybranego łowiska, albo po prostu ryby złowione w jednym łowisku przewożą (w wiadrach, beczkach) i wpuszczają do innego łowiska, najczęściej znajdującego się bliżej ich domów. Nie chodzi mi o to, czy proceder ten jest szkodliwy dla wód, bo na ten temat już sporo przeczytałem. Chodzi mi o to, czy takie zarybienia są legalne i czy można za to pociągnąć określonych wędkarzy do odpowiedzialności. Pytanie od Czytelnika

Ustawa o rybactwie śródlądowym w sposób jednoznaczny wskazuje, kto może dokonywać zarybień. Art. 4b

ust. 1 pkt 1) – 4) stanowi bowiem, że zarybianie wód może prowadzić:

1) uprawniony do rybactwa;

2) instytut badawczy, uczelnia, fundacja, uznana organizacja producentów ryb lub organizacja społeczna, w ramach programu badawczego lub programu ochrony i odbudowy zasobów ryb w porozumieniu z uprawnionym do rybactwa;

3) organ administracji publicznej, we współpracy z uprawnionym do rybactwa, instytutem badawczym, uczelnią, fundacją, uznaną organizacją producentów ryb lub organizacją społeczną, jeżeli utrzymanie, odtwarzanie lub poprawa stanu zasobów ryb należy do zadań organu administracji publicznej lub wynika z działań określonych w programie ochrony i odbudowy zasobów ryb;

4) dyrektor parku narodowego w celu wykonywania ochrony ryb na wodach parku narodowego.

Katalog podmiotów wskazanych w cytowanym przepisie ma charakter zamknięty. Oznacza to, że żaden – poza wyżej wymienionymi – inny podmiot nie ma prawa dokonywać zarybień. Odpowiedź na pytanie Czytelnika jest zatem jednoznaczna: tzw. dzikie zarybienia dokonywane przez wędkarzy są nielegalne.

Skoro działania takie są nielegalne, to łatwo się domyślić, iż ustawodawca przewidział sankcje karne dla osób dokonujących tego typu zarybień. Zgodnie z art. 27b ust. 1 pkt 4, kto dokonuje zarybień niezgodnie z art. 4b ust. 1 – podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny nie niższej niż 200 zł.

Na tym jednak nie koniec. Wprawdzie Czytelnik nie wspomina, jakie gatunki ryb są przedmiotem „dzikich zarybień”, ale nie sądzę, aby sytuacja w jego okolicach odbiegała od tego, co dzieje się w różnych częściach Polski. Zmierzam do tego, że przedmiotem zarybień są bardzo różne gatunki ryb, w tym takie, które nie są gatunkami rodzimymi. Należą do nich choćby: karp, amur czy też pstrąg tęczowy. Wykaz gatunków ryb uznanych za rodzime i nierodzime określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wykazu gatunków ryb uznanych za nierodzime i wykazu gatunków ryb uznanych za rodzime oraz warunków wprowadzania gatunków ryb uznanych za nierodzime, dla których nie jest wymagane zezwolenie na wprowadzenie. Dodatkowo wypada wspomnieć, że ustawa o rybactwie śródlądowym posługuje się też pojęciem gatunku obcego. Generalną zasadą (od której jednak istnieje wyjątek), ustanowioną przepisem art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy, jest konieczność uzyskania zezwolenia na wprowadzenie ryb gatunku obcego. Organem właściwym do wydawania zezwoleń jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zezwolenia takie wydawane są na wniosek zainteresowanego, w drodze decyzji administracyjnej, na czas określony. Ustanawiając określone obowiązki, ustawodawca w ustawie o rybactwie śródlądowym wprowadza również zakazy i ustala sankcje za ich złamanie. I tak, art. 3i stanowi, że zabrania się:

1) wprowadzania ryb gatunku obcego, na których wprowadzenie jest wymagane zezwolenie, o którym mowa w art. 3 ust. 1, bez wymaganego zezwolenia albo wbrew warunkom określonym w tym zezwoleniu;

2) wprowadzania ryb z gatunków wymienionych w wykazie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 3f pkt 1 niezgodnie z warunkami określonymi w tych przepisach, w przypadkach gdy zezwolenie, o którym mowa w art. 3 ust. 1, nie jest wymagane;

3) przenoszenia ryb określonych gatunków niezgodnie z warunkami ich przenoszenia określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 3, jeżeli warunki te zostały określone w tych przepisach.

Za naruszenie powyższych zakazów grożą sankcje określone w art. 27c ust. 1 pkt 4, zgodnie z którym, kto narusza zakaz określony w art. 3i, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Dokonywanie dzikich zarybień stanowi wykroczenie, a sprawcy grozi kara ograniczenia wolności albo kara grzywny nie niższej niż 200 zł. Odrębną kwestię stanowią zarybienia gatunkami obcymi, gdzie naruszenie zakazu stanowi przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.



Tekst Cezary Szczepaniak