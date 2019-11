Jeziorowe rynny, na spławik z łódki

Dzień mamy krótki, jest wietrznie i zimno, a więc wielu wędkarzy z pierwszym dniem listopada kończy sezon. Fakt, zaczął się sezon dla wędkarskich twardzieli. Nie ukrywam, że listopad to wędkarska loteria. Kto mówi inaczej, ten mija się z prawdą albo szpanuje. Dodam jeszcze, że znalezienie wymarzonej jesiennej miejscówki nie należy do prostych rzeczy. Jeśli jednak traficie w miejscówkę z odpowiednim sprzętem i przynętami, to rzeczywiście można złowić piękne ryby.

Jeśli szukamy dużych leszczy, płoci i okoni – nie mamy zbyt wielkiego wyboru. Leszcze, wielkie gruntowe płocie i duże garbusy szukają głębokich śródjeziornych rynien nawet do 10–12 m, gdzie pobudzone wiatrami pływy wmiatają wszystkie co smaczniejsze kąski z blatów i stref przybrzeżnych jeziora. Rybom przed zimą zależy na jak łatwiejszym dotarciu do pożywienia przy jak najmniejszej stracie energii. Trasa ryb w cyklu jesiennym jest więc ściśle ustalona i jedynym problemem jest znalezienie tej marszruty. Jeśli nie mamy przewodnika, nie znamy świetnie łowiska, to mamy problem. Ratuje nas tylko mapa batymetryczna i sonda. Jednak nie radzę od razu zapuszczać się z wędką na duże jeziora. Lepiej przejrzeć Internet i propozycje agrowczasów, a na pewno znajdziecie niewielkie, ale ciekawe łowisko.

Przynęta

Moim zdaniem najskuteczniejsze przynęty to: 2–3 czerwone robaki, pół rosówki i połączenia ich z białymi robakami lub ziarnem kukurydzy. Dobrze jest na łowisku stosować dwie wędki, aby w miarę szybko znaleźć odpowiednią kombinację.

Zanęta

Leszcze ważące 2 kg potrafią przekopywać dno do głębokości 20 cm. Korzystają z tego płocie i okonie, podbierając im kąski. Ryb jest więc sporo i do tego głodnych, czyli nie należy się bać obfitego nęcenia. W zimnej wodzie nie grozi też zakwaszenie. Stosowanie 6–8 kg zanęty na jedną zasiadkę stanowi minimum. Rozsypujemy karmę dość szeroko przez minimum 2–3 dni. Jeśli nie znamy zbyt dobrze łowiska, to dobrym pomysłem jest podsypywanie dwóch miejscówek. Robię tak zawsze. Podstawę stanowi dobra zanęta składająca się z 4 kg grubo fakturowanej zanęty leszczowej. W jednym stanowisku stosuję „Dużego leszcza żółtego” firmy Profess pakowanego po 2 kg, w drugim – „Leszcza” wymieszanego z „Feederem” w proporcji 1 do 1 firmy GoldFish. Tu każdy może mieć swoje indywidualne preferencje.

Kolejnym składnikiem jest glina wiążąca (2–3 kg), która przyśpieszy opadanie kul zanętowych na dno. Do tego kilogram czteromilimetrowego granulatu kukurydzianego i jedna puszka kukurydzy konserwowej na 2 kg zanęty, minimum 0,25 kg białych robaków, 50 grubych pociętych czerwonych robaków i z 10 rosówek. To absolutne minimum. Staram się zawsze, aby zanęta miała jak najmniej składników. Po wstępnym nęceniu zmniejszam ilość zanęty o połowę. W każdej miejscówce zostawiam znacznik – marker. W listopadzie jest minimalne ryzyko, że ktoś go usunie.

Metoda

Często popełnianym błędem jest ustawianie łódki zbyt daleko od miejscówki. Umieszczenie zestawu w odległości 5–7 m od łódki w zupełności wystarczy i na pewno nie przepłoszy ryb. Łowię metodą spławikową. Warunkiem jest zastosowanie 5-metrowej wędki z dużymi przelotkami. Taka wędka zapewnia skuteczne zacięcie, a nie ma nic piękniejszego niż wolno kładący się spławik na powierzchni wody.

Nie bójmy się stosować cięższych wersji spławików. Łowisko o głębokości 8 m to minimum spławik o wyporności 4–5 g i długości 30 cm. Jako ogranicznik przesuwu spławika po żyłce obowiązkowo stosujemy stoper nitkowy z koralikiem. Jedną trzecią obciążenia kładę na dnie, resztę zawieszam w toni. Stosuję haki w rozmiarze 2–4, bo przynęta jest duża.



Tekst i zdjęcia Piotr Berger

Artykuł z WW 11/2017