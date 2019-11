Jesienne szczupaki na trolling

Jesień to dobry czas, aby poszukać dużych ryb w naszych ulubionych łowiskach. Zbliża się zima i drapieżniki zaczynają intensywnie poszukiwać pokarmu. Dość często właśnie teraz przychodzi okres, w którym szczupaki wchodzą w swój szczyt żerowania, a to jest najlepszy moment, aby zapolować na dużą mamuśkę.

Skupmy się na głębokiej wodzie, ponieważ głównie w takiej szuka się jesiennych szczupaków. Oczywiście są wyjątki od reguły i są także łowiska szczupakowe, które po prostu są płytkie. Jednak dzisiaj zajmijmy się głębokimi łowiskami. Jest wiele miejsc, w których łowi się szczupaki na dużych głębokościach – od głębokich rynien począwszy, poprzez głębokie spady, a także głęboko umiejscowione górki podwodne oraz głębokie tonie jeziora. Na głębokościach poniżej 6 m można skutecznie łowić zarówno na spinning, jak i na trolling oraz na trolling z zastosowaniem down­riggerów, planerów i innych akcesoriów. Dzięki tak wszechstronnym możliwościom łowienia szczupaków w głębokiej wodzie łowy stają się niezwykle ciekawe.

W tym artykule chciałbym skupić się głównie na doborze przynęt do łowienia na dużych głębokościach metodą trollingową, jednak bez użycia dodatkowych akcesoriów stosowanych do tej metody. Jakimi więc przynętami dobrać się do szczupaków, aby łowić je skutecznie metodą trollingową? Bez względu na rodzaj łowiska i ukształtowanie dna, do łowienia na trolling poniżej 6 m najskuteczniejsze będą wszelkiego rodzaju woblery głęboko schodzące. Oczywiście do takiego łowienia skuteczne będą także duże przynęty gumowe, ale temat gum zostawmy na inny artykuł.

Do łowienia w trollingu zazwyczaj sprawdzą się typowe woblery o głębokiej pracy, które są najczęściej oznaczone jako SDR (super deep runner). Budowa, kształt oraz stery tych woblerów są tak zaprojektowane, aby przynęty ostro nurkowały. Woblery takie charakteryzują się zwykle średnio stonowaną pracą. Tylko niektóre modele SDR mają bardzo agresywną pracę.

Woblery, które sprawdzą się do łowienia na głębokościach poniżej 6 m, mieszczą się w przedziale od 12 do 25 cm. Wśród wielu modeli woblerów, które można zastosować do głębokiego trollingu i które będą skuteczne do łowienia szczupaków, jest oczywiście sporo przynęt niemieszczących się w tych granicach. Niektóre są nawet mniejsze niż 12 cm albo dużo większe, nawet do 45–50 cm (głównie oferowane przez producentów z USA). Wielkość woblera zazwyczaj nie jest najważniejsza. Przede wszystkim chodzi o to, aby dotrzeć nim na odpowiednią głębokość i aby wabik miał nienaganną pracę. W łowieniu szczupaków na dużych głębokościach sprawdzają się woblery mniejsze (9–12 cm), a czasami tylko dużo większe (18–25 cm). Wszystko zależy od tego, na jakiej głębokości znajdują się szczupaki oraz na jakim żerują pokarmie.

Do łowienia szczupaków na głębokościach od 6 do 8 m jednym z moich faworytów jest sprawdzony na wielu łowiskach Salmo Perch 12 F. Ten wobler poprowadzony na odpowiedniej grubości lince, wypuszczonej na właściwą odległość od łodzi, potrafi zejść nawet poniżej 6 m. Jego praca jest typowa dla przynęt stosowanych do łowienia szczupaków.

Na tych samych głębokościach sprawdzą się także wszelkiego rodzaju woblery o wydłużonym, ale zwartym kształcie. Będą to głównie modele w wielkościach 12–16 cm. Producenci oferują wiele różnych woblerów o takich gabarytach. Warto wspomnieć o takich modelach jak Savage Gear Deep Diving Butch w wersji 16 cm czy Salmo Executor 12 cm. Perełką wśród małych woblerów do łowienia na głębokościach do 8–10 m jest Savage Gear Iron Mask Deep Diver w wielkości 11,5 cm. Natomiast mistrzem głębokiego trollingu na pewno jest Salmo Freediver, który potrafi pracować nawet na 9–10 m głębokości.

Do łowienia szczupaków na opisywanych głębokościach dobre będą także dużo większe modele woblerów, 18–25-centymetrowe. Wybór tak dużych przynęt, które sprawdzą się do łowienia w trollingu, nie jest zbyt duży, ale każdy, kto interesuje się szczupakowym głębokim trollingiem, na pewno znajdzie kilka interesujących modeli. Wśród takich woblerów niegdyś prym wiódł bardzo skuteczny, ale niestety już nie produkowany, największy model Salmo Whitefish. Wobler nadzwyczajny i skuteczny we wszystkich możliwych wersjach (18F, 18SX i 18SDR). Jestem szczęśliwym posiadaczem kilku egzemplarzy i bardzo żałuję, że nie ma ich już w sprzedaży.

W pudełku trollingowym mam także pojedyncze woblery w wielkościach 40–45 cm. Oczywiście są skuteczne i sprawdziły się nawet na polskich łowiskach, jednak taka wielkość przynęty wymaga bardzo mocnych zestawów i łowienie nią staje się swoistą sztuką dla sztuki.



Tekst i zdjęcia Sebastian „rognis_oko” Kalkowski

Artykuł z WW 11/2017