Grudniowa rzeka i łowienie batem

Gdy warunki klimatyczne zaczynają zwiastować zimę, oczywiście nie tylko wędkarze odczuwają nadchodzące zmiany. Obniżenie temperatury wody poniżej preferowanego minimum, gorsza dostępność pokarmu oraz zmiana w natlenieniu wody rozpoczynają wędrówkę ryb na zimowisko. Aktywność ich żerowania zostaje przyhamowana.

Cel tej wędrówki i koncentracji jest prosty – odnalezienie bezpiecznego miejsca do schronienia i przeczekania, aż nadejdzie wiosna. Ryby gromadzą się w większe ławice i migrują z płytkich miejsc w danym zbiorniku wodnym do jego głębszych obszarów. Aby odszukać takie miejsca zimowania, należy znać dobrze wodę, a przede wszystkim mieć wiedzę na temat głębokości wybranego akwenu. Znając batymetrię interesującego nas zbiornika, możemy znacznie zwiększyć szansę na udany połów. Unikniemy wtedy poszukiwań ryb w przypadkowych miejscach, gdzie ich już o tej porze po prostu nie będzie.

Noteć i płotki

Zakończenie kalendarzowej jesieni wraz z początkiem zimy, w naszych warunkach klimatycznych, zazwyczaj odbywa się bez mrozu i śniegu, co umożliwia nam wędkowanie z brzegu lub z łodzi. Miejscem moich, opisanych połowów była Noteć w środkowym jej biegu, nieopodal miejscowości Antoniewo. Na tym odcinku, gdzie występują liczne jazy, a głębokość dochodzi do 1,8 m, ryby nie mają zbyt dużej możliwości migracji. Możemy je zatem nadal łowić w strefie koryta, wybierając głębsze miejsca na lokowanie zestawów.

Wybraną metodą połowu białorybu był bat, czyli zastosowanie pełnego zestawu. Zwolennicy skróconego zestawu mogą również z powodzeniem wybrać się na zimowisko. Obie te metody są poprawne i skuteczne, oczywiście po dopracowaniu wszystkich szczegółów.

Po wybraniu odpowiedniego stanowiska czas przygotować wędziska oraz zanętę. Bat długości 6 lub 7 m będzie tu optymalnym rozwiązaniem. Chcę łowić głównie płotki, więc uprzednio (w domu) przygotowałam zestawy na żyłce o grubości 0,12 mm ze spławikami o różnych wariantach ciężkości: od 1 do 2,5 g. Spławik musi być czuły i sygnalizować nawet delikatne brania. Łowiąc w rzece o dość spokojnym nurcie, gdzie uciąg wody – mierzony masą obciążenia potrzebnego do stabilizacji zestawu – można oszacować na 2–3 gramy, proponuję spławik o klasycznym kształcie kropli wody, gdyż będziemy łowić na przepływankę z ewentualnym przytrzymaniem, by bardziej prowokować ryby do brań. Nurt nie jest tu wartki, nie wymaga zastosowania cięższych spławików. Przypony długości 20 cm zostały powiązane na żyłce o średnicy od 0,06 do 0,10 mm, przy wielkościach haczyków między 22 a 18. Mając takie różne warianty, mogę dokonywać zmian już w trakcie wędkowania, w zależności od tego, jakie ryby biorą i jaka jest ich aktywność. Pod tyczkę zestawy o identycznych parametrach również spełnią swoją rolę. Stosując przypony o małej wytrzymałości (0,06 i 0,08 mm), musimy liczyć się z tym, że większość holów ryb będzie kończyła się zastosowaniem podbieraka. Podnoszenie ryby „na kiju” może oznaczać zerwanie cienkiego przyponu i utratę zdobyczy.

Zimowa zanęta

Ilość zanęty spożywczej ograniczyłam do minimum. Paczka suchej zanęty (1 kg) po namoczeniu wystarczy w zupełności (fot. 1). O tej porze roku ryby zainteresowane są bardziej robactwem, które trafi do wody, niż wrzuconą mieszanką zanęty. Zastanawiałam się też nad wyborem koloru zanęty. Przy takiej głębokości oraz po uwzględnieniu koloru samej wody, która jest klarowna i czysta, zastosowałam mieszankę zabarwioną na czarno. Zanęta brązowa po zmieszaniu z ciemną gliną utraci jasny odcień i cała mieszanka będzie wystarczająco ciemna. Glina wiążąca koloru naturalnego w ilości 2 litrów wraz z 6 litrami gliny typu argilla w kolorze czarnym stanowiły podstawowy nośnik dla użytego robactwa (fot. 2). Gotowane konopie również zabrałam ze sobą nad wodę jako dodatek do nęcenia, gdyż selekcjonują ryby pod względem wielkości i budzą większe zainteresowanie wśród płoci (fot. 3).

Warto w osobne wiadro odsypać namoczoną i przesianą zanętę. Zostawiam 1/4 porcji na ewentualne donęcanie w trakcie wędkowania. Do odsypanej porcji dodaję glinę w ilości 5 litrów, reszta również zostanie zużyta na donęcanie. Wrzucanie samej zanęty spożywczej nie jest dobrym pomysłem. Solidna garść gotowanych konopi trafia do jednego wiadra z gliną i zanętą. Na koniec dodaję robactwo, pamiętając, by zostawić również pewną ilość na późniejsze wędkowanie (fot. 4). Ochotkę zanętową przed wrzuceniem do gliny należy potraktować specjalnym rozpraszaczem do ochotki, aby robaki równomiernie rozprowadzić (fot. 5). Kastery można zastosować dopiero podczas donęcania. Wyjmując je z hermetycznego opakowania, trzeba pamiętać, by przepłukać je czystą wodą przed wrzuceniem do gliny (fot. 6). Gdy wszystkie elementy składowe zanęty znajdują się w wiadrze, należy całość dokładnie wymieszać. Można też posypać odrobiną szarego kleju (fot. 7).

Ochotka i pinka

Sprawą bardzo ważną, determinującą końcowy sukces w łowach, są robaki. Ochotka zanętowa w ilości

ok. 0,5 litra do gliny jest najlepszym rozwiązaniem. Ryby w tym łowisku są do niej przyzwyczajone, a plusem dodatkowym jest jej uniwersalność. Reagują na nią płocie, leszcze, krąpie oraz wiele innych gatunków. Zwabia też do naszych kul okazy okoni, dla których jest wprost rarytasem. Porcję ochotki podzieliłam na dwie części. Jedna trafia do mieszanki, którą wrzucam podczas głównego nęcenia, a druga zostanie zużyta podczas donęcania w trakcie połowu. Oprócz ochotki zanętowej przygotowałam 0,25 litra kastera. Budzi on zainteresowanie dużych płoci oraz leszczy. Unikam wrzucania żywej pinki barwionej, dlatego uprzednio w domu sparzyłam 0,25 litra tych robaków. Jako przynętę do łowienia stosuję ochotkę haczykową, która jest tu przynętą gwarantującą zdecydowanie najlepsze efekty. Czasami ryby reagują też na czerwoną pinkę, więc zaopatrzyłam się w niewielką jej ilość, by w trakcie łowienia przekonać się, co tym razem jest na topie rybiego jadłospisu.

Zaczynamy łowić

Gruntowanie stanowiska jest dość proste, ponieważ dno na tym odcinku jest równe. Na odcinku 10 m mojego stanowiska różnica w głębokości jest niewielka, bez szczególnych przeszkód pod wodą. Zaczynam wędkowanie od ustawienia poziomu gruntu na styk. Nie znaczy to jednak, że ryb będę szukała tylko przy dnie. Trzeba sprawdzać, po ustaniu brań, czy ryby nie ustawiły się nieco wyżej nad dnem.

Na główne nęcenie wrzucam zdecydowanie mniej kul niż w okresie wiosny czy lata, z powodu mniejszej aktywności żerowania i zwolnionego metabolizmu ryb. Na początek w zupełności wystarczy 10–12 kul, niezbyt dużych i dobrze sklejonych. Powinny sprowadzić ryby w wybrane przez nas łowisko (fot. 8).

Hałas, jaki wywołało nęcenie, może chwilowo wystraszyć ryby, lecz w ciągu kilku minut powinny powrócić zainteresowane wrzuconą zanętą. Na początek stosuję przypon 0,08 mm. Na haczyk – w rozmiarze 20 – zakładam larwę ochotki. Łowię na styk, tuż nad dnem, przepływając wzdłuż stanowiska i utrzymując spławik ciągle w jednej linii.

Na pierwsze płotki nie trzeba długo czekać. Sporadycznie robakami interesowały się także okonie. Prawie wszystkie ryby przekraczały wymiar ochronny. Brań nie brakowało. Płotki okazały się nadzwyczaj aktywne. Może nie były to okazy rekordowe, ale częstotliwość brań i holów nie pozwoliła zmarznąć w ten zimny dzień.

Związane z zimą zmiany aury sprawiają, że metabolizm ryb ulega zwolnieniu, co przekłada się na intensywność ich żerowania. Musi zatem dopisać nam też odrobina szczęścia, by trafić akurat na aktywne ryby, co przełoży się na ilość brań. Pamiętajmy też, że w czasie zimy ryby zainteresowane są w większym stopniu pokarmem zwierzęcym z racji jego zasobności w białka i tłuszcz.



Tekst i zdjęcia Patrycja Tykwinska

Tekst z WW 12/2016