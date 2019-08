Polem zmagań drugich zawodów z cyklu Grand Prix Polski Teamów była Martwa Wisła. Okręg PZW Gdańsk po raz pierwszy podjął się organizacji tej prestiżowej imprezy i trzeba przyznać, że zawody przebiegły bardzo sprawnie.

Martwa Wisła to woda bardzo zróżnicowana, o cechach zarówno jeziora, jak i rzeki oraz zbiornika zaporowego. Występują tu opaski, stare główki, obszerne trzcinowiska i dno przekopane za pomocą koparek. Część zbiornika ma wodę słodką i czystą, a część słoną i mętną. Przed 63 teamami startującymi w zawodach stało nie lada wyzwanie. Duża różnorodność gatunków drapieżników wymagała elastyczności przy jednoczesnej konsekwencji w podejmowanych decyzjach. Aby znaleźć się w czołówce stawki, należało łowić duże ryby. Same okonie nie dawały miejsca na podium.

W zawodach zwyciężył Team Dragon Elspin Elbląg w składzie: Sławomir Kubasiewicz i Łukasz Zardzewiały. Oto ich przepis na sukces:

Zwycięski team ze szczupakiem 80 cm

Podium imprezy



Nasza taktyka była prosta. Wiedzieliśmy, że w wytypowanych miejscach występowały okonie, szczupaki, bolenie i jazie. Dobór przynęt był ukierunkowany pod te gatunki. Pierwszego dnia plan się powiódł. Złowiliśmy komplet ryb: 13 okoni, bolenia i szczupaka, co z sumą 5190 pkt. pozwoliło na zajęcie 1 miejsca w turze. Drugiego dnia postanowiliśmy kontynuować przyjęty plan w innej części zbiornika. Nie było to łatwe, ponieważ dużo miejsc było obłowionych poprzedniego dnia. Dzięki uporowi, konsekwencji i doświadczeniu udało się nam wyholować pięknego szczupaka, bolenia i 3 okonie, co dało 4020 pkt. i 3 miejsce w turze.

Drugie miejsce zajął team OKWS Radom (Ryszard Głód, Grzegorz Pająk), a trzecie team OKW Katowice I (Sebastian Mazur, Marcin Romańczuk).

Tekst i zdjęcia Maciej Żejmo