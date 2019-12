Gdzie szukać grudniowych drapieżników

Grudzień to ostatni dzwonek dla spinningistów polujących na szczupaki, bolenie, sandacze, okonie, klenie i jazie. Trzy pierwsze gatunki znajdą się w styczniu pod ochroną i nawet jeśli jesteśmy wyznawcami ideologii „no kill”, nie wolno nam nastawiać się na nie w sposób świadomy (co innego przypadkowy przyłów). Ale teraz jeszcze sporo przed nami, choć coraz częściej marzną palce i (co ważniejsze!) przelotki. Dnie stają się coraz krótsze, coraz mniej czasu na kombinowanie.

Taktyka na grudniowe spinningowanie powinna być prosta. A jednak właśnie teraz, aby odnieść sukces, trzeba szczególnie wnikliwie obserwować wodę, eksperymentować z przynętami i sposobem ich prowadzenia oraz wręcz błyskawicznie reagować na zmiany warunków pogodowych. Teoretycznie ryby drapieżne powinny już spływać na zimowiska, na których pozostaną aż do wiosny. Jednak wraz z postępującym ociepleniem klimatu obserwujemy wydłużenie okresu ich aktywności, podczas którego muszą intensywnie żerować, by przygotować się do znaczącego obniżenia tempa metabolizmu w okresie właściwej zimy. Dlatego też, zamiast tkwić w jednym miejscu, często przemieszczają się w poszukiwaniu pokarmu, którym jest przeważnie tak zwana drobnica – ukleje (też wyraźne przedłużenie okresu aktywności, w grudniu jeszcze intensywnie „oczkują”!), słonecznice, płocie czy krąpie.

Jeziora

Stosunkowo najłatwiej namierzyć teraz drapieżniki w jeziorach – okoń i szczupak wciąż przebywają w pasie rozkładającej się roślinności przybrzeżnej (litoralu), gdzie urządzają sobie płociowo-krąpiowe żniwa. Jedynie podczas kilkudniowych znacznych spadków temperatury przenoszą się w niższe partie akwenów. Sandacze są tam, gdzie w poprzednich miesiącach – na spadkach dna, najlepiej w pobliżu karczów. Osobiście muszę jednak przyznać, że grudniowe jeziora nie są moimi ulubionymi łowiskami. Coraz częściej pojawia się na nich delikatna warstwa lodu po nocnym przymrozku, do tego wieje, jest ponuro i pusto, trzeba się „naużerać” z łodzią (oczywiście można wędkować z brzegu, ale znacznie ogranicza to nam pole manewru). Dlatego zdecydowanie wolę rzeki oraz akweny bezpośrednio z nimi związane: starorzecza trwale połączone z nurtem głównym, a także rozlewiska, tworzące się podczas (fakt, że coraz rzadszych) późnojesiennych wezbrań.

Kacze dołki

Starorzecza są zwykle dość znanymi, popularnymi łowiskami, często wręcz obleganymi, zwłaszcza przez okoniarzy. Niewielu spinningistów poświęca natomiast baczniejszą uwagę płytkim akwenom okresowym, powstałym wskutek nagłego przyboru. Ot, takim większym nadrzecznym rowom i dołkom, teraz wypełnionym wodą i szybko tracącym łączność z nurtem podczas opadania fali wezbraniowej. Tymczasem mogą – choć nie muszą – okazać się one naprawdę doskonałymi łowiskami, nie tylko szczupaków i okoni, ale także kleni i jazi! Trzeba pamiętać, że oba te gatunki, bardzo plastyczne ekologicznie (czyli mogące zajmować różne siedliska), nie są już teraz w pełni formy i unikają silnego nurtu, a podczas wysokiej wody chętnie szukają schronienia tak w starorzeczach, jak i w rozlewiskach. Mają tam zwykle co jeść, bo drobnica też ucieka z wezbranego nurtu, ale chętnie atakują także przynęty spinningowe, i to wcale nie typowo „kleniowo-jaziowe”, ale na przykład niewielkie twistery.

Przyznam, że na pomysł wędkowania w kaczych dołkach w życiu bym nie wpadł, gdyby nie mój długoletni kolega po kiju, a teraz także współpracownik redakcyjny, Ryszard Kuna. Zaproponował mi swego czasu wyprawę na szczupaki i okonie, po czym zawiózł na wiślane zawale i pokazał łowisko – kilkanaście większych kałuż o głębokości nieprzekraczającej metra. „Rysiu, jaja sobie robisz!” – pomyślałem mało elegancko, ale moje zdumienie było jeszcze większe, gdy z pierwszego dołka Rysiek wydłubał trzy szczupaki (w tym jednego wymiarowego). I połowiliśmy (głównie on…). Co prawda nie okazy, ale zabawa była przednia, a przy okazji pouczająca – trzeba było bardzo uważnie prowadzić przynętę, a ryby brały często dosłownie pod nogami (pamiętajmy o miękkim ustawieniu hamulca – „strzał” nawet małej ryby na króciutkiej lince może się zakończyć jej zerwaniem, a stosujemy żyłki 0,14–0,16 mm!).

Rzeki małe i średnie

Przejdźmy do bardziej klasycznych późnojesiennych łowisk. Skoro była mowa o kleniach i jaziach, to rzecz jasna rzeka nie musi wylać, żebyś­my mieli szanse skutecznie na nie zapolować. Dobrymi łowiskami są teraz nieco wolniej płynące odcinki średnich i małych rzek nizinnych, nieco głębsze (1,5–2 m), z resztkami roślinności na dnie, najlepiej nieuregulowane, ale na „prostkach” też są ryby. Wybierając łowisko, powinniśmy zwrócić uwagę, żeby interesujący nas fragment nie leżał zbyt blisko ujścia do większej rzeki – wtedy ryby zwykle spływają na zimę do bezpieczniejszej wody. Dla przykładu, na dobrze mi znanej Wkrze doskonałe grudniowe łowiska kleniowo-jaziowe rozpoczynają się (licząc od ujścia) na 50–60 kilometrze.

Przynętą numer jeden na mniejsze rzeki jest teraz moim zdaniem wobler, który możemy poprowadzić w poprzek nurtu, sprowadzić pod własny brzeg i bardzo powoli ściągać pod prąd, zatrzymując nawet na kilkadziesiąt sekund w najbardziej obiecujących punktach. Nie unikamy także „pstrągowych” rzutów, po których prowadzimy przynętę szybko z prądem. W ogóle podczas kleniowych i jaziowych podchodów nie należy się spieszyć. Lepiej starannie, z zachowaniem pełnej ostrożności, obłowić półtora – dwa kilometry rzeki, niż gnać na złamanie karku. Dokładnie obławiajmy przede wszystkim cienie prądowe, prądy wsteczne, okolice podwodnych przeszkód, dołki. To spinningowy elementarz, ale i świetna okazja do treningu.

Duża rzeka nizinna

Pora na podstawowy typ grudniowego łowiska: dużą rzekę nizinną. Na początek nie ma co odkrywać Ameryki – jeśli mamy do dyspozycji uregulowany odcinek z ostrogami (główkami), łowimy właśnie z nich, jeśli zdołamy znaleźć sobie wolne miejsce. Taka jest rzeczywistość. Wielu wędkarzy nie uznaje zimowej przerwy (i słusznie!), a główki są wyjątkowo popularnymi łowiskami drapieżników. Na szczęście znacznie rzadziej są teraz obstawione gruntówkami i powinno dać się porzucać. Ale gdzie konkretnie?

Pytanie jest trudne, bo szanse na porządną rybę mamy wszędzie. Sandacze wciąż trzymają się silniejszego nurtu, choć już nie samego warkocza. Znacznie częściej niż w pełni sezonu wpływają w strefę prądów wstecznych po stronie napływowej. Zresztą ta właśnie część bardzo urozmaiconego łowiska, jakim jest ostroga, wydaje się na przedzimiu najbardziej obiecująca.

Jeśli zajmiemy stanowisko u podstawy główki (najczęściej jest tam w miarę płytko i damy radę brodzić, ale trzeba uważać na ruchome piaski!), możemy go nie opuszczać przez cały krótki grudniowy dzień, zmieniając tylko przynęty i techniki ich prowadzenia. Mamy bowiem szansę zaciąć praktycznie każdego drapieżnika, o ile trafimy w jego gust. O sandaczu wspominałem – wabik warto poprowadzić tak, żeby na jak najdłuższym odcinku płynął równolegle do linii prądu wstecznego. Łowimy na różne gumy (sam jestem zwolennikiem ripperów), prowadząc je skokowo i często pukając w dno. Dlatego powinny być uzbrojone w główki cięższe, niż nakazywałaby to sama głębokość łowiska. W przynętę może – zdarza się to zresztą dość często – uderzyć szczupak, dlatego obowiązkowo zakładamy metalowy bądź kewlarowy przypon. Od lat walczę z mitem, że zmniejsza on liczbę sandaczowych brań. Niewątpliwie natomiast zmniejsza liczbę ryb, które odpłyną z ciężką bryłą ołowiu i potężnym hakiem w pysku.

Bywa, że w grudniu na napływie pokazują się jeszcze bolenie. Nie są to już tak efektowne uderzenia, jak w poprzednich miesiącach, ale ślady żerowania rap można dostrzec bez trudu. Bolenie potrafią wziąć nawet na dużą gumę, jednak nie jest to przynęta numer jeden. Dlatego warto – jeśli wybraliśmy stacjonarny model łowienia z główki i nie musimy się przedzierać przez chaszcze – mieć ze sobą drugą, zmontowaną wędkę, z której możemy skorzystać w każdej chwili. Tak między Bogiem a prawdą, przydałby się jeszcze trzeci kijek, ale o tym za chwilę…

Przynętą numer jeden na bolenie pozostają długie, wąskie wahadłówki, z tym że nie warto prowadzić ich już w szaleńczym tempie niemal po powierzchni, a znacznie wolniej, nawet techniką przerywanego skręcania. Alternatywą dla wahadłówki jest jasny twister na dość lekkiej główce, którego akcja może być – przy opisanym sposobie prezentacji przynęty – nawet bardziej kusząca.

Wspomniane trzecie wędzisko to, rzecz jasna, lekka okoniówka (oczywiście możemy się nastawić na jeden gatunek ryby i darować sobie wożenie nad rzekę sklepu wędkarskiego – co kto lubi). Na przedzimiu pasiaki chętnie przebywają w zaciszach napływów, zarówno przy samej ostrodze, jak i w strefie spokojnej wody, zwłaszcza jeśli znajdują się tam przeszkody denne. Jeśli zauważymy wystające z wody gałęzie zatopionego drzewa czy jakieś większe głazy, jesteśmy w domu! To bankowe miejsca na okonie. Warto je bardzo starannie obłowić różnymi przynętami, nawet ryzykując zaczepy.

Na uregulowanych odcinkach dużych rzek często spotkamy kamienne opaski, czasem sąsiadujące z wyższymi skarpami, co świadczy o dużej głębokości przybrzeżnego pasa wody. Jeśli nurt jest tam szybki, rwący – raczej nie spodziewajmy się w grudniu ryb, choć jeśli ktoś liczy na cud, może spróbować. Co innego, gdy brzeg nie jest idealnie prosty i tworzą się przy nim prądowe cienie, zawirowania, cofki. W takich miejscach zawsze jest szansa na drapieżnika, zwłaszcza wcześnie rano i późnym wieczorem.

À propos – to, moim zdaniem, kolejny z wędkarskich mitów, że w zimnych porach roku ryby nie żerują poza najcieplejszymi godzinami południa. Wielokrotnie spotkałem się z całkiem odmienną sytuacją. Ryby brały wyłącznie przez godzinę od świtu albo tuż przed zmrokiem (fakt, że głównie okonie).

Ciekawymi, choć nie zawsze atrakcyjnymi z estetycznego punktu widzenia, łowiskami są w grudniu ujścia kanałów zrzutowych, zwykle prowadzących cieplejszą wodę. Nie piszę tu o klasycznych „berglach” – są pewne granice… Ale jeśli woda wygląda zupełnie normalnie, nic po niej nie pływa (mam na myśli odpadki, nie kaczki), a do tego zacięte ryby nie interesują nas jako trofeum kulinarne – dlaczego nie? W takich punktach mamy szansę zaciąć praktycznie każdego drapieżnika, w zależności od ukształtowania dna, układu nurtu oraz głębokości. Jeśli łowimy na niewielkie przynęty gumowe, możemy przeżyć niespodziankę w postaci brania dużego leszcza, a hol trzykilowca na delikatnym wędzisku spinningowym i cienkiej lince jest warty każdego poświęcenia.

Brzeg dużej rzeki zbliżonej do natury, z licznymi przeszkodami dennymi, np. w postaci zwalonych drzew, o urozmaiconej strukturze brzegowej, to typ łowiska niewątpliwie obfitującego w drapieżniki, ale jednocześnie wyjątkowo trudnego technicznie i „czepliwego”. Nie chciałbym dawać w tym miejscu żadnych rad sprzętowych, gdyż wszystko zależy od lokalnych warunków, a przede wszystkim możliwości lądowania zaciętej ryby. Powinniśmy o tym pomyśleć, zanim oddamy pierwszy rzut, bo potem może być za późno. Górę biorą emocje i cała zabawa kończy się zakotwiczeniem większej sztuki w zaczepie. Ale z drugiej strony to właśnie kwintesencja spinningu, niekoniecznie grudniowego, przypominająca nieco łowienie troci i niewybaczająca błędów.

Mam nadzieję, że ten tekst zachęci tych, którzy grudniowe słoty i pierwsze mrozy spędzają najchętniej nad filiżanką ciepłej herbaty, do spróbowania sił nad wodą. Naprawdę warto – ryby nie śpią, a przez kilka następnych miesięcy nieraz będziemy za nimi tęsknić. To ostatni dzwonek!



Tekst i zdjęcia Paweł Oglęcki