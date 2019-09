W poprzednim miesiącu zajmowaliśmy się funkcją skanowania pionowego, czyli popularnym DownScanem. Okazało się, że w echosondach Lowrance i Simrad pojawiła się nowa funkcja oparta na tym obrazowaniu. Zobaczmy, czym jest i jak wykorzystać FishReveal.

Bardzo często zdarza się, że firmy produkujące sprzęt elektroniczny budują strategię marketingową wokół jakiegoś nowego tematu lub funkcji, która ich zdaniem jest fundamentalna lub co najmniej przełomowa. Czasami to tylko ściema, ale czasami rzeczywiście pojawia się coś wartego zauważenia i wykorzystania, bo po prostu ułatwia nam nasze wędkarskie życie. Do której z tych kategorii należy FishReveal – ocenicie sami. Postaram się przedstawić, jakie triki techniczne stoją za tą funkcją. Ci, którzy używają obrazowania pionowego, czyli DownScanu, od dawna skarżyli się na słabą widoczność ryb na tego typu obrazie. Z kolei zwykły sonar bardzo dobrze pokazywał łuki ryb, ale widok dna i takich obiektów jak zatopione drzewa czy konstrukcje w Down­Scanie był o niebo lepszy (tzn. łatwiejszy do rozpoznania) niż obraz z przetwornika 83 czy 200 kHz.

Pierwszą próbą pogodzenia tych dwóch technologii było nałożenie na obraz ze zwykłego sonaru widoku typu DownScan. Wyglądało to na dobre rozwiązanie, ale jakoś nie przyjęło się powszechnie. Brakowało mu prostoty i większej finezji. W urządzeniach, które mówią do nas obrazem, a bez wątpienia echosonda do takich należy, największą sztuką jest wybranie takiej formy, która z jednej strony zawiera dużo użytecznych informacji, ale z drugiej nie przeładowuje wzroku i mózgu trudnymi do interpretacji zapisami.

DownScan jest pod tym względem bardzo elegancki. Kształty na dnie są łatwe do identyfikacji, naturalnie odwzorowane są również ławice ryb i podwodna roślinność. Jedyne, czego brakowało, to lepsza widoczność większych ryb.

Wydaje się, że dzięki funkcji FishReveal ten problem został wreszcie przełamany. Inżynierowie zabawili się w chirurgów. Wypreparowali z obrazu zwykłego sonaru wyłącznie łuki ryb i wszczepili je do obrazu z DownScanu. Efekt (jak możecie sprawdzić na grafikach) jest zaskakujący. Na zawierającym dużo szczegółów obrazie DownScanu pojawiły się łuki większych ryb, ekran stał się dużo czytelniejszy. Kolorowe echa ryb przyciągają wzrok, a te znajdujące się nawet w bezpośredniej bliskości dna lub naturalnych przeszkód są łatwo zauważalne. Na razie wygląda to bardzo fajnie, ale zobaczymy, jak działa w praktyce.

Na grafice widzicie dwa obrazy tej samej podwodnej górki. Obraz na górze pochodzi z DownScanu i jak widzicie jest bardzo klarowny i czytelny, aczkolwiek echa większych ryb są niewielkie i mogą umknąć niedoświadczonym wędkarzom. Obraz na dole bardzo dobrze pokazuje echa ryb, ale nie jest tak klarowny. Funkcja FishReveal przeszczepia dobrze widoczne łuki ryb zaznaczone strzałkami A i B na obraz z DownScanu.

Pamiętajcie, że całą operacją zawiaduje procesor echosondy. To on decyduje, co przeszczepić, a które echa pozostawić takimi, jakie są na obrazie z DownScanu. Cokolwiek by mówić, FishReveal wydaje się być obiecującą funkcją, tym bardziej że programiści dali nam możliwość świadomego regulowania kilku parametrów. Funkcja ma, na przykład, swoją własną czułość. Możemy zatem ustawić, jak mocne echa będą się wyświetlać na kolorowo. W praktyce, po nabraniu doświadczenia, można tak to ustawić, aby funkcja pokazywała nam tylko duże ryby.

Inne parametry, takie jak „Kolorline” i różne palety kolorystyczne, pozwalają lepiej dopasować obraz do własnych preferencji. Parametr „Wyrazistość powierzchni” to prosty filtr, który pozwala usunąć zakłócenia powierzchniowe na relatywnie płytkiej wodzie.

Na tej grafice widzicie po prawej stronie obraz zmodyfikowany przez funkcję FishReveal. Zobaczcie, jak klarownie widać większe ryby dzięki przeszczepieniu symbolizujących je łuków z obrazu zwykłego sonaru. Dzięki temu można wyłuskać duże ryby nawet w masie innych mniejszych ryb, co przedstawia powiększony fragment po lewej stronie obrazka. Ryby są zaznaczone strzałkami.

Po prawej stronie grafiki widzicie menu funkcji FishReveal. „Czułość” służy do regulowania wielkości ech wyświetlanych na ekranie funkcji FishReveal. Za pomocą „Kolorline” zmieniamy skalę barwną sygnałów. „Wyrazistość powierzchni” usuwa niechciane zakłócenia blisko powierzchni wody i przydaje się na głębokościach do 5 m. Na samym dole parametr „Paleta”, który służy do wybierania gamy kolorystycznej wyświetlanych sygnałów. Popatrzcie, jak czytelny staje się obraz na górze w porównaniu do obrazu ze zwykłego sonaru poniżej. Zamiast bałaganu mamy bardzo klarowną sytuację taktyczną. Wszystkie echa, które mogą nas zainteresować, są doskonale widoczne i oddzielone od innych elementów, takich jak dno, zatopione drzewa i ławice mniejszych ryb.

Generalnie można uznać funkcję FishReveal jako ciekawe narzędzie do taktycznej analizy sytuacji pod wodą. Jej użycie powinno zdecydowanie polepszyć rozpoznanie celów, na których nam zależy, czyli większych ryb. Jak to będzie w praktyce? Zobaczymy, ale pewnie nie obędzie się bez treningu i własnych ustawień. Na szczęście nowy sezon i majówka już lada moment.



Tekst i grafiki Cezary Karpiński