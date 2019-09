Gdy zaczynałem moją przygodę z wędkarstwem, wydawało się mi, że duże ryby trzeba łowić daleko od brzegu. To dziecięce przekonanie zostało zburzone podczas wędkarskiej praktyki. Najbardziej przekonałem się o tym, łowiąc pod samym brzegiem łowisk komercyjnych na tzw. Margin Pole. Chciałbym przybliżyć Wam tę technikę, ponieważ jest bardzo skuteczna oraz niezwykle widowiskowa.

Łowienie na „Margina” polega na nęceniu i łowieniu tyczką przy samej linii brzegowej lub w rzadkiej roślinności wodnej. Czasami dystans od brzegu wynosi tylko kilkanaście centymetrów. Odległość taka wydaje się nieprawdopodobna. Czemu właśnie takie miejsce połowu? Powodem, dla którego ryby podchodzą tak blisko, jest fakt, że wędkarze często po zakończeniu łowienia wyrzucają resztę zanęt i przynęt przy brzegu. Karpie przyzwyczaiły się, że jest to łatwe źródło zdobywania pokarmu i – wbrew mojemu wcześniejszemu przekonaniu – chętnie podchodzą pod brzeg.

Typujemy łowisko

Ważnym elementem tej techniki jest wybór odpowiedniego łowiska. Brzeg w naszym łowisku powinien opadać pionowo, tzn. tak, aby ryby mogły podpłynąć jak najbliżej. Dno opadające pod skosem nie nadaje się do tego typu łowienia, bo po prostu ryby nie wpłyną pod brzeg.

Jaką głębokość powinno mieć łowisko? Z moich doświadczeń wynika, że takie minimum to 30 cm. Pozwala to swobodnie żerować naszej przyszłej zdobyczy. Przy wyborze łowiska zwróćcie też uwagę na to, co rośnie przy samym brzegu lub jest przy nim zatopione. Wszelakie trzciny, rośliny wodne lub zatopione konary to idealne, naturalne schroniska ryb. Ryby czują się w nich bezpiecznie, dzięki czemu ufniej podpłyną do zanęty. Wtedy trzeba je tylko złowić.

Nęcimy

Karpie w łowiskach komercyjnych staram się raczej nęcić pelletami. Tym razem jednak będę potrzebował zanęty. Najlepiej o jakimś rybnym smaku, np. halibut lub Shell fish. Dlaczego zanęta, a nie wszechstronny pellet? To proste! Prostopadle opadający brzeg sprawia, że falująca woda odbija się od niego. Mechanizm działa tak, że górą wiatr pcha wodę, która odbija się od brzegu i dołem ciągnie w przeciwną stronę. Dzieje się tak w każdym zbiorniku. Woda, odbijając się od brzegu, niesie cząstki zanęty i wabi karpie pod brzeg. Takiego efektu nie da się osiągnąć długo rozpuszczającymi się pelletami.

Moja mieszanka do tej metody to nie sama zanęta, ale również dodatki. Te muszą być grube, ponieważ po wypłukaniu zanęty, która wabi ryby, one pozostają w miejscu nęcenia. Grubsze frakcje mają zatrzymać ryby. Moimi ulubionymi dodatkami są martwe białe robaki oraz żółta, słodka kukurydza. Próbowałem też używać pelletu, ale dwa pierwsze były najskuteczniejsze.

Najczęściej podaję zanętę za pomocą kubka zanętowego. Właśnie tym sposobem w nasze łowisko podajemy od 3 do 5 kul zanęty z dodatkami. Warto też poruszać kubkiem w wodzie, aby pohałasować. Dzięki temu zabiegowi dodatkowo wabimy ryby. Teraz wystarczy trochę poczekać, aby wstawić zestaw.

Nęcenie łowiska pod brzegiem. Najczęściej podaję zanętę za pomocą kubka zanętowego.

Zbroimy sprzęt

Opisywana metoda nie wymaga od nas nie wiadomo jak długich wędek. Aby skutecznie nią łowić, wystarczy tyczka długości 10 m, choć zdarzało się mi łowić ryby na 5-metrowy kij. To, o czym musimy pamiętać, to odpowiedni amortyzator, który będzie zainstalowany w szczytówce. Musi być na tyle mocny, aby pozwolił szybko zakończyć hol, a jednocześnie na tyle elastyczny, aby nie zrywać ryby. Powodów jest kilka. Po pierwsze, ryby, które będziemy łowić, są raczej duże. Po drugie, wędka, na jaką łowimy, jest krótka i często nie będziemy mieli możliwości dołożyć kolejnych elementów w czasie walki z rybą. Polecałbym tu amortyzatory między 2,0 a 2,6, oczywiście puste w środku.

Zestaw, jaki stosujemy, to standardowy zestaw do łowienia na tyczkę – w gramaturach od 0,3 do 0,5 g, zawiązany na żyłce 0,22, do tego przypon o średnicy 0,20 mm. Warto też spróbować rozwiązania polegającego na łowieniu bez przyponu, czyli z hakiem zawiązanym bezpośrednio do żyłki głównej. Dzięki temu nasz zestaw staje się o wiele mocniejszy. Hak dobieramy oczywiście do wielkości przynęty. Gdy będzie to pęczek robaków, to hak 14, na ziarno kukurydzy polecam 14 lub 12.

Jak widzicie, sprzęt do łowienia jest bardzo prosty. Osoby nieposiadające tyczki mogą spróbować łowić wędką z kołowrotkiem, np. długą odległościówką. Myślę, że taka wędka również sprawdzi się przy połowie tą metodą.

Budowa mojego zestawu

Zanęta do Margin Pole – drobna mieszanka z dodatkiem grubej przynęty

Moje ulubione przynęty do łowienia blisko brzegu: parzone białe robaki i kukurydza

Wreszcie łowimy!

Zestaw należy położyć wachlarzem, gdyż w tej metodzie kładziemy przypon lub jego większą część na dnie. Najlepiej zarzucić zestaw w stronę otwartej wody i lekko podciągnąć pod brzeg w zanęcone miejsce tak, aby haczyk z przynętą znalazł się w zasięgu działania zanęty. Czasami warto użyć dłuższego odcinka żyłki między spławikiem a szczytówką, aby po wstawieniu zestawu położyć wędkę na brzegu lub roślinności, która rośnie przy brzegu. Dzięki temu zestaw stoi stabilnie i nawet jeśli mamy do czynienia z falą i wiatrem, łatwiej go utrzymać w polu nęcenia.

Branie jest bardzo widowiskowe, gdyż często ryba kręci na powierzchni wody młynka i widać ją od razu po zacięciu. Pamiętajcie, aby szybko odciągnąć ją z miejsca łowienia, żeby nie płoszyć kolejnych ryb wchodzących w łowisko. Naszym celem jest szybkie odpięcie topu od reszty wędki i hol prosto do podbieraka. Właśnie w tym momencie zauważycie, że przydatny jest mocny sprzęt, jak i gruba żyłka czy guma. Wędka jest krótka i nie możemy pozwolić sobie na długie odjazdy!

Trzeba poczekać

Margin Pole nie jest sposobem na szybkie łowienie. Nawet w rybnym łowisku, zanim ryby podejdą pod brzeg, zajmie to trochę czasu. Niekiedy trwa to godzinę, niekiedy dwie lub nawet trzy. Dlatego tę metodę często zostawiam sobie na koniec mojej sesji.



Tekst i zdjęcia Łukasz Kalmus